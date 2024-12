I rossoblù sono già da ieri sera in ritiro 

È il giorno delle scelte per il Cagliari anti-Venezia. A metà mattina al “Crai Sport Center” di Assemini è in programma la rifinitura in vista del match di domani alle 15 al Penzo. A seguire la partenza.

Il punto

Chiude, dunque, il cerchio Nicola che dovrà fare a meno di Luvumbo, l’unico out. L’angolano non ha ancora smaltito il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, è a rischio anche per la gara successiva con l’Inter. Tutti gli altri sono a disposizione e in ritiro ad Asseminello, tra l’altro, già da ieri sera. La richiesta di anticipare il ritiro di un giorno arriva direttamente dalla squadra considerata l’importanza della partita, è stata subito accolta dal ds Bonato e condivisa, allo stesso tempo, dall’allenatore Nicola e dal presidente Giulini.

I tifosi

Sempre ieri ad Asseminello, c’è stata la visita del direttivo dei Cagliari Fan Club, rappresentato dal presidente Cordella, dal suo vice Pili e dai delegati di Osilo, Gallura, Pozzomaggiore, Galtellì, Oristano, Chiaramonti, Nurachi, San Gavino, Calasetta, Cuori Rossoblù, Museo Rossoblù, Villasimius, Bindua Iglesias Nebida Rossoblù, Gonnoscodina, Celeste Rossoblù e Gesturi. Ad accoglierli capitan Pavoletti e Deiola. Con loro anche il direttore generale rossoblù Melis e il consigliere di amministrazione Riva.

