I rossoblù sondano Luperto e Nzola Piace anche Ferrari 

A due settimane dall’inizio della preparazione, col ritrovo l’8 luglio al Crai Sport Center di Asseminello, il Cagliari aspetta ancora di annunciare ufficialmente il nome del sostituto di Claudio Ranieri. Anche se si tratta solo di una formalità, perché da giorni Davide Nicola lavora a stretto contatto col presidente Tommaso Giulini e il ds Nereo Bonato alla costruzione della squadra che verrà.

Il giorno giusto

Oggi, massimo domani o mercoledì. Inutile fare calcoli o previsioni. Perché Nicola si è già promesso al Cagliari con un contratto biennale, che prevede anche l’opzione per una terza stagione. Ma prima di firmare e depositare in Lega, serve il via libera dell’Empoli, cui il tecnico è ancora legato dopo la salvezza ottenuta nell’ultima annata. I toscani tengono duro e chiedono un indennizzo, ma anche il Cagliari resiste, cercando di portare Nicola a costo zero. Anche perché l’Empoli ha già in mano il sostituto (Roberto D’Aversa) e non vuol rischiare di pagare due mensilità a due tecnici diversi a luglio. Ecco perché, dopo tanti tira e molla, queste possono essere le ore giuste per definire l’accordo e far partire l’avventura del tecnico piemontese.

La sessione

Partirà ufficialmente il primo luglio e andrà avanti fino al 30 agosto. Al momento, quasi tutti i club cercano di gettare qualche rete per vedere cosa pescheranno. Il Como, per esempio, ha già l’accordo di massima per l’arrivo di Alberto Dossena, che però dovrà dare il suo “sì” solo al rientro delle vacanze. Un via libera che il Cagliari ha invece già dato, incassando la promessa di ricevere 8 milioni più altri 2 legati a bonus vari. Per la sostituzione di Dossena piace l’empolese Sebastiano Luperto, ma potrebbe tornare di moda Gian Marco Ferrari, che il prossimo 30 giugno si svincolerà dal Sassuolo. Piace l’esterno dell’Atalanta Nadir Zortea, mentre in attacco nel mirino c’è il giovanissimo (classe 2005) Francesco Pio Esposito, tornato all’Inter dopo il prestito allo Spezia, per il quale però la concorrenza è nutrita. Per l’usato sicuro, invece, si studia la mossa giusta per convincere la Fiorentina a lasciar andare Nzola. Per le trattative vere, comunque, è ancora presto. (al. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA