Dal campo.
02 settembre 2025 alle 00:27

I rossoblù si ritrovano oggi dopo Napoli 

Ci saranno anche gli ultimi tre acquisti Belotti, Zé Pedro e Rodriguez questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti al “Crai Sport Center”. I giocatori del Cagliari si ritrovano, dunque, dopo la bruciante sconfitta di Napoli e i due giorni e mezzo di riposo concessi dall’allenatore Pisacane complice anche la sosta.

Sono sette in tutto i rossoblù impegnati con le varie Nazionali. A cominciare dagli azzurrini Idrissi e Palestra (per l’esterno di Sadali si tratta della prima convocazione nell’Under 21 che inizia un nuovo ciclo con il ct Baldini al timone). Quindi Mina con la Colombia, Luvumbo con l’Angola, Obert con la Slovacchia, Liteta con lo Zambia e Kiliçsoy con l’Under 21 turca.

Tutti gli altri sono a disposizione dello staff rossoblù che ha ìn programma diversi lavori specifici anche per migliorare la condizione atletica. La pausa servirà poi per assimilare i meccanismi tattici e favorire l’inserimento degli ultimi arrivati. Sotto osservazione il capitano Pavoletti e il portiere Radunovic che sperano di aggregarsi al gruppo, se non questa settimana, all’inizio della prossima.

Alla ripresa del campionato ci sarà lo scontro diretto con il Parma, sabato 13 alle 15 alla Domus. In programma venerdì a Buddusò, invece, un’amichevole con la formazione locale (neo promossa in Eccellenza) con fischio d’inizio previsto per le ore 16. (f.g.)

