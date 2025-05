I rossoblù si allenano sotto lo sguardo di Giulini 

Di corsa verso la meta, ossia Cagliari-Venezia, in programma domenica alla Domus alle 20.45. Col trascorrere dei giorni sale il ritmo ad Asseminello, e di conseguenza l’adrenalina e la tensione agonistica. Ad assistere all’allenamento di ieri c’era anche il presidente Giulini che, nonostante il forte dolore e il lutto per la recente scomparsa della madre, è voluto stare vicino alla squadra in un momento così delicato. In gruppo Jankto, ancora lavoro personalizzato, invece, per Luperto, Mina e Coman. Nicola spera ancora di recuperarli.

Il punto

E se per Luperto è più una gestione dei carichi mirata alla partita, la situazione di Mina è un po’ più spinosa. Il colombiano sente ancora fastidio alla coscia destra, sta iniziando a forzare nella speranza che si allevi da qui a domenica consentendogli di stare in campo almeno un tempo. La tabella di marcia prosegue in questo senso e sia lo staff medico rossoblù sia il diretto interessato non hanno perso l’ottimismo. Più o meno simile lo scenario per Coman, a sua volta alle prese con un problema al tendine d’Achille.

Verso il sold-out

Superata intanto quota 16mila spettatori: per la partita decisiva, manco a dirlo, la Domus va verso l’ennesimo sold-out. (f.g.)

