I rossoblù raggiunti dall’Udinese 

Udinese 1

Cagliari 1

Udinese (3-5-2) : Cassin; Polvar, Del Pino, Guessand; Marello, Di Leva, De Crescenzo (29' st El Bouradi), Demiroski (39' st Vinciati), Shpuza (1' st Bozza); Bonin (39' st Barbaro), Pizarro (24' st Cosentino). In panchinae Kristancig, Busolini, Dal Vi, Puntin, Xhavara, Landolfo. All. Bubnjic.

Cagliari (4-2-3-1) : Iliev; Arba, Soldati, Pintus (31' st Grandu), Marini; Liteta, Marcolini (31' st Cogoni); Sulev (14' st Malfitano), Simonetta, Bolzan (14' st Vinciguerra); Achour (44' st Longoni). In panchina Auseklis, Collu, Balde, Franke, Nunn. All. Pisacane.

Reti : 7' pt Achour, 38' st El Bouradi.

Arbitro : D’Eusanio di Faenza.

Note : ammoniti Shpuza e Del Pino. Recupero 4' st.

A Lignano Sabbiadoro Udinese e Cagliari pareggiano. Partono bene i rossoblù con Achour che al 4' su punizione di Simonetta non trova la rete. Al 7' ancora Achour che calcia al volo siglando il vantaggio. I bianconeri ci provano al 20' con Pizarro, ma è poco preciso. Nella ripresa al 49' Demiroski calcia dal limite, Iliev in tuffo salvato. Un doppio palo di Vinciguerra nega il secondo gol isolano. All'83' la doccia fredda per il Cagliari: Di Leva in area per El Bouradi che firma il pareggio.

