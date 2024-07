I rossoblù proseguono a tutta birra  

Inviato

Chatillon. Tommaso Giulini ringrazia «chi ci ha supportati e accompagnati con serietà» per otto anni. E abbraccia lo stesso prodotto, una birra sarda e internazionale, “jersey sponsor” da questa stagione e per le prossime quattro. Addio Ichnusa, benvenuta Doppio Malto, una sessantina di locali di ristorazione fra Italia e Francia. Nessuna indiscrezione sull’entità dell’accordo ma – nei fatti – un’azienda a guida sarda che sbarca nel calcio di Serie A. Avendo fatto un’offerta molto importante. Doppio Malto è una catena di ristoranti con nuove aperture in Italia e all’estero. Le birre sono prodotte nel birrificio di Iglesias.

Il Cagliari

«Siamo felici di iniziare questo percorso con Doppio Malto, con la voglia reciproca di crescere insieme all’insegna dell’ambizione e della qualità. Le caratteristiche chiave di Doppio Malto sono pienamente in sintonia con quelle del Cagliari», sottolinea il presidente Giulini. Giovanni Porcu, nuorese, ceo di Doppio Malto: «L’accordo con il Cagliari, e il piano di visibilità che coprirà i prossimi quattro anni, ci consentirà di rendere sempre più forte il marchio e di legarlo ancora di più al territorio, perché il nostro cuore batte in Sardegna, dove produciamo tutta la nostra birra rigorosamente artigianale».

