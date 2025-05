I rossoblù mettono il Napoli nel mirino 

Festeggiata la salvezza, il Cagliari è tornato in campo ieri pomeriggio ad Asseminello per preparare l’ultima partita della stagione, in programma venerdì sera a Napoli. Non una partita come tutte le altre considerato che potrebbe consegnare lo scudetto alla squadra di Conte, al momento prima in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter (a sua volta impegnata a Como).

Ai box

Giusto un lavoro di scarico per chi è sceso in campo domenica alla Domus, compresi Mina e Luperto recuperati in extremis per la gara col Verona. Riposo assoluto e accertamenti, invece, per Luvumbo e Gaetano. Risentimento ai flessori della coscia sinistra per l’attaccante angolano. Per il fantasista, invece, il solito fastidio al ginocchio sinistro che si è gonfiato parecchio dopo la mezz’ora abbondante in campo. Praticamente nulle le speranze di recuperarli per venerdì, arrivederci alla prossima stagione.

Ci sarà, invece, l’ex Pavoletti che rientra dalla squalifica. Tra gli ex, oltre a Gaetano, anche il portiere Caprile, arrivato nell’Isola dal Napoli a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA