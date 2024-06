I rossoblù in visita agli atleti-detenuti 

Si è chiusa, nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, la stagione del progetto “Lo Sport Ti AiUta”, nato dalla collaborazione tra Cagliari Calcio, Fondazione Carlo Enrico Giulini e la Direzione-area educativa del carcere. Gli atleti-detenuti, allenati in questi mesi dal responsabile dell'Attività di Base del Cagliari Mattia Belfiori, hanno prima dato vita a un quadrangolare di calcio a 5, che si è disputato lo scorso 30 maggio, con l'arbitraggio di Bernardo Mereu. Le prime due classificate hanno poi affrontato, giovedì, una squadra composta da Matteo Mancosu, attuale vice-allenatore dell'Undedr 15 rossoblù, e tecnici e dipendenti del club.

Il progetto è nato con l'obiettivo di rispondere ai bisogni della popolazione carceraria con l'aiuto dell'attività sportiva e ricreativa, per migliorare la salute psico-fisica dei detenuti e favorire le loro capacità relazionali. All'ultimo atto erano presenti la presidente della Fondazione Ilaria Nardi, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e Marco Mancosu. Gli atleti, che hanno ricevuto maglie e attestati, hanno regalato al patron una creazione dedicata a Gigi Riva. «Sono onorato di vivere momenti così intensi», ha spiegato Giulini. «Il progetto porta anche in un contesto come la Casa Circondariale di Uta i più sani valori dello sport, la base solida per molteplici obiettivi, in primis la crescita dell'individuo all'interno di un collettivo». ( al.m. )

