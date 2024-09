I rossoblù in ritiro sino alla gara di Parma 

Tutti in ritiro da questa sera, per una settimana, fino alla gara di lunedì prossimo a Parma. Ma in mezzo ci sarà la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, martedì alle 18.30 ancora alla Domus, che potrebbe far scattare il “liberi tutti” davanti a una prestazione convincente. E, naturalmente, la qualificazione al prossimo turno, che vedrebbe il Cagliari impegnato a Torino contro la Juventus, il prossimo 4 dicembre.

La decisione

Ieri i giocatori si sono ritrovati al mattino per la ripresa immediata degli allenamenti. Atmosfera tutt’altro che allegra, dopo quella spada di Damocle del ritiro sistemata sopra la testa della squadra dal presidente Tommaso Giulini, subito dopo lo 0-2 incassato con l’Empoli. Terza sconfitta consecutiva, la seconda alla Domus, una classifica che non era certamente quella immaginata a inizio stagione. Ed ecco la stoccata del patron: «Abbiamo convenuto con il mister Nicola e il direttore Bonato che ci sia un ritiro. Poi loro decideranno insieme quanto durerà». E ancora: «È importante che la squadra stia insieme di più, che lavorino di più. Ma non voglio delegittimare allenatore e direttore, dovranno decidere loro la durata del ritiro». Deciso il ritiro, quindi, restava da capire da quando a quando. E mentre la squadra si allenava, Giulini, Bonato e Nicola decidevano il via della clausura fin da oggi, dopo la seduta del pomeriggio, in vista della gara con la Cremonese. Cagliari rinchiuso ad Asseminello fino alla partenza per Parma, domenica pomeriggio, ma una prestazione all’altezza in Coppa Italia potrebbe regalare il ritorno a casa anticipato a Pavoletti e compagni.

Le motivazioni

«Una scintilla per fare un campionato all’altezza delle aspettative di inizio stagione», questo l’auspicio presidenziale subito dopo la gara con l’Empoli. Nessuna punizione, si affrettano a spiegare dal club, ma la necessità di stare insieme per compattarsi, cercare di capire e risolvere i problemi e lavorare su una crescita di squadra che, dopo il buon avvio, sembra aver subito un’involuzione. Magari tornando su concetti, tecnici e tattici, che diversi rossoblù hanno bisogno di approfondire, dopo esser passati tra acciacchi, arrivi in ritardo sul mercato e chiamate delle varie nazionali.

I precedenti

Il Cagliari, quindi, dopo sole cinque giornate di campionato, si aggrappa ancora una volta al ritiro prolungato. Una carta che il club del presidente Giulini aveva giocato, l’ultima volta, dopo la sconfitta di Palermo che aveva poi portato all’esonero di Fabio Liverani. Squadra che era rimasta ad Asseminello fino alla gara del 26 dicembre contro il Cosenza. Un ritiro anticipato anche lo scorso anno, dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, che aveva convinto Claudio Ranieri a dare le dimissioni, bloccate dai giocatori. E furono proprio i giocatori a chiedere di anticipare di un giorno il ritiro in vista della trasferta di Udine, che diede il via alla risalita in classifica. Oggi, però, è tutta un’altra storia.

