Entra nel vivo la preparazione del Cagliari nel ritiro di Ponte di Legno, appena cominciato, a un mese esatto dall’inizio della Serie A. Alle 19.30 l’appuntamento quotidiano, su Videolina, con “Il Cagliari in diretta estate”: con Alberto Masu in campo insieme alla squadra, il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù, il resoconto sugli allenamenti, gli ultimi movimenti di mercato e la voce dei giocatori e dello staff tecnico. Quest’oggi, la trasmissione (condotta in studio da Lele Casini) si soffermerà a lungo sul commento della prima partita amichevole disputata dalla squadra di Fabio Pisacane in Alta Val Camonica, contro la Sampdoria guidata dall’ex attaccante rossoblù Bernardo Corradi.
Telecomando
23 luglio 2026 alle 00:43
I rossoblù in ritiro
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