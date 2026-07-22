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23 luglio 2026 alle 00:43

I rossoblù in ritiro 

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Entra nel vivo la preparazione del Cagliari nel ritiro di Ponte di Legno, appena cominciato, a un mese esatto dall’inizio della Serie A. Alle 19.30 l’appuntamento quotidiano, su Videolina, con “Il Cagliari in diretta estate”: con Alberto Masu in campo insieme alla squadra, il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù, il resoconto sugli allenamenti, gli ultimi movimenti di mercato e la voce dei giocatori e dello staff tecnico. Quest’oggi, la trasmissione (condotta in studio da Lele Casini) si soffermerà a lungo sul commento della prima partita amichevole disputata dalla squadra di Fabio Pisacane in Alta Val Camonica, contro la Sampdoria guidata dall’ex attaccante rossoblù Bernardo Corradi.

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