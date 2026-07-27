I rossoblù in ritiro a Ponte di Legno 

Settima e ultima puntata con la preparazione del Cagliari a Ponte di Legno. Alle 19.30 appuntamento quotidiano, su Videolina, con “Il Cagliari in diretta estate”: con Alberto Masu in campo insieme alla squadra, il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù, il resoconto sugli allenamenti, gli ultimi movimenti di mercato e la voce di giocatori e staff tecnico. Oggi la diretta, condotta da Lele Casini in studio, vedrà il commento dell’amichevole contro il Modena.