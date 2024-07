I rossoblù in piazza 

Saint Vincent . Alla fine di una giornata di quasi riposo, la squadra ieri alle 21 è arrivata in piazza Cavalieri per il tradizionale saluto della Regione Valle d’Aosta e del paese di Saint Vincent. Una serata presentata dall’inviato de l’Unione Sarda Enrico Pilia e dal radiocronista di Radiolina Lele Casini, che stanno raccontando il lavoro del Cagliari fra Chatillon e Saint Vincent. Un centinaio i tifosi presenti. Sul palco, l’ad rossoblù Carlo Catte: «Siamo felici di essere in Valle d’Aosta, grazie a tutti i tifosi che ci supportano e a chi sta lavorando con noi in ritiro». E poi Pavoletti, Lapadula, Marin, uno spiritosissimo Adopo, Obert e Deiola. Belle parole anche dal nuovo portiere Sherri: «Sono stato accolto benissimo». Il sindaco Favre: «Avere il Cagliari da noi è una grande opportunità, grazie a tutti i sardi che sono qui». L’assessore regionale al Turismo Grosjacques: «Il grande calcio è tornato in Valle d’Aosta, la nostra speranza è che il Cagliari torni da noi anche l’anno prossimo». Alla fine, maglie firmate per gli amministratori.

