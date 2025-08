I rossoblù in campo di sera Gaetano e Pavoletti a parte  

Seduta nel tardo pomeriggio ieri per il Cagliari, sceso in campo alle 18 al Crai Sport Center di Assemini. Fabio Pisacane non può ancora contare su Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti: il loro percorso di recupero continua, dopo le rispettive operazioni al ginocchio sinistro di fine maggio (lesione al menisco laterale per il primo e intervento di pulizia per il capitano), ma c'è ancora bisogno di un po' prima di rivederli in campo. Per entrambi prosegue una tabella di lavori personalizzati, ossia ancora non in gruppo col resto dei compagni. Che, invece, ieri hanno svolto una prima parte di lavoro tecnico, seguita da esercitazioni situazionali e da una serie di partitelle giocate ad alta intensità, prima di chiudere con una sessione di conclusioni a rete. Oggi seduta mattutina, con la settimana che si chiuderà sabato con le due amichevoli a Santander col Racing: ore 10.30 e 19. ( r.sp. )

