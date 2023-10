I rossoblù in ansia per Luvumbo 

Questo pomeriggio si riaprono i cancelli di Asseminello e il Cagliari farà partire gli allenamenti della settimana che porta alla sfida di domenica pomeriggio all'Arechi con la Salernitana. Ranieri farà attenzione soprattutto ai due nazionali rientrati in anticipo, Hatzidiakos e Luvumbo.

Zito sulle spine

Non preoccupano troppo le condizioni del difensore greco, rientrato a Cagliari dopo una botta subita alla coscia in allenamento. Saltata la sfida europea con l'Irlanda, Hatzidiakos è tornato in Sardegna, ma c'è ottimismo per un suo recupero. A tenere tutti col fiato sospeso sono le condizioni di Luvumbo. Zito, goleador del Cagliari con 2 delle 3 reti totali segnate, si era fermato dopo la gara col Milan. Un affaticamento muscolare che aveva sconsigliato il suo impiego a Firenze e che lo aveva costretto a partire dalla panchina con la Roma per entrare nel finale. Luvumbo è poi partito per due amichevoli dell'Angola, ma sempre in condizioni non ottimali. Dopo qualche allenamento e dopo aver saltato la gara col Mozambico, la decisione di tornare a Cagliari, dove verrà controllato dallo staff medico rossoblù. L'obiettivo è riportarlo al top della condizione per poterlo impiegare domenica in una gara che somiglia già tanto a uno spareggio salvezza.