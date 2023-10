I rossoblù imbattuti nel loro stadio 

Cagliari imbattuto in Sardegna col Frosinone: su 5 partite in casa ne ha vinte 3, pareggiato l’ultima volta (0-0 lo scorso 15 aprile in Serie B) e perso 1-2 ai tempi supplementari in Coppa Italia il 17 agosto 2013, ma quest’ultima sfida anche se casalinga si giocava a Trieste.

Il tris

Con Ranieri in panchina, oltre allo 0-0 di poco più di sei mesi fa, il Cagliari ha già battuto una volta il Frosinone. È finita 3-0 il 13 novembre 1988, nel Girone B di Serie C1, all’Amsicora per via dei lavori di ristrutturazione del Sant’Elia in vista di Italia ‘90. Sblocca il risultato Piovani al 17’, in spaccata su cross di Pulga, raddoppia Coppola al 66’ con un bel tocco sotto e chiude Provitali all’88’ al termine di un’azione personale vincendo un rimpallo. Un successo che permise ai rossoblù di salire in testa alla classifica, nell’anno della prima delle due promozioni consecutive dalla C1 alla A.

Il bilancio

Nei 9 precedenti, dominano i pareggi: 4, contro 3 vittorie del Cagliari e 2 del Frosinone (l’unica nei tempi regolamentari è l’1-0 del 31 gennaio 1988, gol di Colagiovanni morto pochi giorni fa a 57 anni). In Serie A prima di oggi si era giocato solo nel 2018-2019: 1-1 nel Lazio, con pari di Farias nel finale, e 1-0 a Cagliari con rigore di João Pedro.