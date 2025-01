I rossoblù guastafeste nel 1977 in B 

È il 12 giugno 1977, sono più di 3.000 i sardi sugli spalti del vecchio “Sada” accorsi da ogni parte d’Italia a tifare il Cagliari, che a Monza si gioca la promozione in Serie A. Alla vigilia, un punto in casa della capolista sarebbe stato d’oro, ma al 90’ lo 0-0 lascia l’amaro in bocca ai rossoblù. I ragazzi di Toneatto, all’undicesimo risultato utile (19 punti su 22), ridimensionano i brianzoli che hanno incantato per tutto il torneo, dominandoli sotto l’aspetto atletico, tecnico e tattico.

L’avvio tutto monzese costringe il Cagliari sulla difensiva, ma non appena Brugnera, Casagrande e Quagliozzi prendono le misure la partita diventa a senso unico. Virdis, su cross di Lamagni, costringe Terraneo a salvarsi in tuffo. Uno-due tra Bellini e Piras, il selargino tira sul portiere in uscita, palla ancora a Virdis che, a botta sicura, calcia incredibilmente alto.

Nel 2° tempo Piras lanciato da Brugnera mira l’incrocio, ma ancora Terraneo si supera. Le due squadre non rischiano più e la partita si trascina sino alla fine. Le grandi “A” preparate dai delusi tifosi di casa vengono ripiegate e sventolano solo le bandiere rossoblu. Un’ultima giornata da thrilling vedrà sconfitto il Monza che dovrà così aspettare 46 anni per la sua prima Serie A. Il Cagliari, fatali gli spareggi, sarà promosso nel 1978-79 dopo un’altra stagione in B.

