I rossoblù fanno il pieno di gol e sorrisi 

Cagliari 14

Pirri 0

Cagliari (3-4-1-2) : Scuffet (1' st Radunovic); Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Prati (1' st Makoumbou), Deiola, Augello; Viola (1' st Nandez); Lapadula, Petagna. A disposizione: Dossena, Zappa, Pavoletti, Azzi. Allenatore Ranieri.

Pirri (4-3-3) : Grosso (10' st Monteverde), Palmas (19' st Murgia), Cabiddu, Pandori (19' st Brai), Lai (19' st Pampaglini), Meloni, Nenna (1' st Tuveri), Corda (10' st Ambu), Darboe (10' st Mastromarino, 12' st Civile), Loi (19' st Catta), Caddeo (10' st Manconi). Allenatore Busanca.

Arbitro : Pani di Sassari.

Reti : nel pt 2’ e 36’, Petagna, 29’ e 30’ Viola, 32’ e 38’ Lapadula, 40’ Deiola; nel st 9’ Lai (autorete), 22', 32' e 38’ Petagna, 34’ Lapadula, 37' Deiola, 40' Augello.

Quattordici reti, otto delle quali firmate dalla coppia Petagna-Lapadula, l'abbraccio dei tifosi, che come sempre hanno risposto alla chiamata del Cagliari, le prime corse da rossoblù di Yerry Mina e l'allenamento col pallone di Rog, che vede sempre più vicina la luce in fondo al tunnel. Tutto questo nell'amichevole giocata ieri dalla squadra di Ranieri, al Crai Sport Center, contro il Pirri di Busanca.

Cagliari sperimentale. Azzi, Zappa, Pavoletti, Dossena e Jankto sono stati risparmiati per lavorare a parte, come Sulemana, che va verso il forfait per la gara con la Roma, come gli infortunati storici. Spazio alla difesa a tre, con Wieteska, Hatzidiakos e Obert, e alla coppia Pavoletti-Lapadula, supportata da Viola. Nel primo tempo, proprio i due attaccanti hanno segnato una doppietta a testa, come Viola, e a chiudere i conti ci ha pensato Deiola. Altre sette reti nella ripresa, con l'autorete di Lai sul cross di Petagna, con l'ex Monza a segno altre tre volte. A bersaglio ancora Lapadula e Deiola, il 14-0 definitivo porta la firma di Augello. Una carezza all'autostima, in vista di una trasferta delicata come quella di lunedì all'Olimpico. E alla fine, foto e autografi per tutti. (al.m.)

