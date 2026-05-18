I rossoblù e i Crusaders ora uniti da... una maglia 

Una vittoria in casa per il Cagloari contro il Torino, una vittoria in trasferta per i Crusaders contro i Legionari Roma: la domenica ha riservato gioie per “tutti i tipi di football”, come recita lo slogan creato dalla società rossoblù per accompagnare il lancio della maglia bianca (Away kit, cioè divisa da trasferta) per la prossima stagione di Serie A. Football significa calcio in tutto il mondo, tranne che negli Usa, dove si chiama “soccer”, perché il football lì e quello che da noi è “americano”. In città ce ne sono di due tipi: quello “inglese”, cioè il calcio, e quello americano, che ha nei Crusaders la franchigia di riferimento nei campionati nazionali. Due volte scudettati nel football americano a 9 (ma dal prossimo anno ritenteranno l’avventura in quello a 11) i “crociati” si sono assicurati con il quinto successo su altrettanti match, l’accesso ai playoff.

La vittoria (e lo sponsor Crai) non sono l’unica cosa che rossargento e rossoblù hanno in comune. Eye, sponsor tecnico di un Cagliari rinvigorito dai nuovi capitali americani, ha deciso di proporre una maglia meno tradizionale, ispirata ai modelli classici del football.

Così, durante le riprese dello spot promozionale, Juan Rodriguez, Yael Trepy e Zé Pedro, si sono cimentati con la palla ovale sul campo di Terramaini, con l’assistenza di “Cru” (Stefano Murgia, Michele Meloni, Lorenzo Piva, Federico Dessì, Francesco Loche ed Edoardo Stara), affiancati dal presidente Garzia e dal vice Giuseppe Marongiu.

Poi, domenica, hanno “bagnato” la nuova maglia con una pesante vittoria. ( c.a.m. )

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