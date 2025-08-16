I rossoblù di Pisano cadono al 91’ 

Napoli 1
Cagliari 0
Napoli : Pugliese, Colella, De Luca, Cimmaruta (80’ Torre), Gambardella, Garofalo, Nardozi (80’ De Martino), De Chiara, Raggioli, Borriello (89’ Esposito), Smeraldi (65’ Anic). In panchna Lattisi, Palomba, Marotta, Testa, Iovine, Melnyk, Zappettini. All. Dario Rocco.
Cagliari : Auseklis; Cogoni (40’ Vargiu), Franke (90’ Cardu), Nuvoli, Marini; Tronci, Liteta, Grandu; Goryanov (90’ Saddi); Costa (83’ Mendy), Trepy. In panchina Are, Doppio, Pintus, Pibiri, Correnti. All. Francesco Pisano.
Rete : 90’+1 Esposito.
Comincia con una beffa finale il campionato del Cagliari Under 20. La squadra di Checco Pisano scivola al 91’ contro il Napoli, all’arena “Giuseppe Piccolo” di Cercola. Prima parte di match abbastanza in equilibrio, ma al 39’ una autentica prodezza del portiere campano Pugliese impedisce a Cogoni – colpo di testa – di portare in vantaggio i rossoblù. Lo stesso difensore si infortuna e viene rilevato da Vargiu in chiusura di primo tempo. In avvio di ripresa, nuova occasione dei rossoblù: al 4’ Nuvoli a botta sicura in area manda sopra la traversa. Nel finale, il neo entrato Esposito approfitta di un errore di Nuvoli e supera Auseklis.
