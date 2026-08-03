I rossoblù da domani ad Asseminello 

L’appuntamento al Crai Sport Center di Assemini è per il primo pomeriggio di domani. Dopo il ritiro a Ponte di Legno, l’amichevole in Germania con l’Union Berlino e i due giorni e mezzo di riposo concessi da Pisacane, il Cagliari riprenderà nell’Isola, dunque, la preparazione in vista del “Trofeo Gigi Riva” in programma sabato alle 20.30 alla Unipol Domus, contro il Nizza.

Eccetto Esposito, saranno tutti dentro i rossoblù rientrati dalla Val Camonica. Al gruppo si aggregherà in settimana pure Mina, al quale è stato concesso un supplemento di vacanza dopo i Mondiali. Dovrebbe tornare a disposizione non prima di ottobre, invece, Idrissi, reduce dalla rottura del crociato.

Domani, intanto, la squadra verrà presentata ufficialmente a Pula in Piazza del Popolo a partire dalle ore 21.

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