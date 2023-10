I rossoblù crollano contro il Genoa dell’ex Agostini  

Genoa 4

Cagliari 0

Genoa (4-3-2-1) : Calvani, Scaravilli, Cissé (33’ st Pittino), Abdellaoui, Sarpa (25’ st Meconi), Arboscello (33’ st Rossi), Kuavita, Fini, Papadopoulos, Omar (22 st Thorsteinsson), Bornosuzov (25’ st Papastylianou). In panchina Consiglio, Tosi, Ferroni, Romano, Gonçalinho, Meconi, Bosia. Allenatore Agostini.

Cagliari (4-3-1-2) : Wodzicki; Arba, Cogoni, Pintus, Idrissi, Sulev (1’ st Pulina), Malfitano (38’ pt Balde), Marcolini (86’ st Conti), Carboni (13’ st Pasquale), Vinciguerra, Konate (13’ st Kingstone). In panchina Renna, Collu, Conti, Achour, Ardau, Franke, Casali. Allenatore Pisacane.

Arbitro: Baratta di Rossano.

Reti: 8’ pt Omar, 21’ pt Bornosuzov, 11’ st Fini, 29’ st Arboscello.

Note: ammoniti Marcolini, Idrissi, Rossi. Recupero 3’ pt, 4’ st.

Il Cagliari Primavera crolla con il Genoa del grande ex Agostini. Si interrompe, così, la striscia di imbattibilità che durava da oltre un mese. Passo indietro dei rossoblù rispetto alle ultime uscite. Il Genoa parte aggressivo, con il Cagliari che attende. Si capisce che non è giornata dopo il vantaggio realizzato all’8’ dal Grifone. Omar, con un tacco al volo su una palla tesa di Scaravilli dal lato destro, realizza. La squadra di Pisacane prova a reagire con Konate, all’11’, il suo tiro si spegne sul fondo. Nel momento migliore del Cagliari arriva il raddoppio del Genoa. Al 21’ Papadopoulos pennella, su punizione dalla trequarti, per Bornosuzov, l’attaccante di testa buca Wodzicki. La squadra di Pisacane subisce il colpo, rischiando in altre situazioni. Malfitano, al 38’, abbandona il campo per un infortunio alla caviglia. Pisacane è costretto ad inserire Balde per dare più equilibrio in mezzo al campo.

La ripresa

È un altro Cagliari. I rossoblù si sbilanciano in avanti e ci provano con Vinciguerra e Carboni, al 48’ e 51’. Ma i sardi appaiono poco incisivi. Il Genoa ne approfitta e, a 30’ dal termine, si porta sul 3-0 con Fini, che dopo essersi liberato di Idrissi, riesce a trafiggere Wodzicki. A quel punto il Cagliari “esce” dal campo e subisce la quarta rete, al 29’, di Arboscello.

RIPRODUZIONE RISERVATA