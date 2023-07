I rossoblù con il Brest a fine ritiro 

Le vacanze sono agli sgoccioli, domani il Cagliari si ritroverà ad Asseminello, dove rimarrà fino al 21 luglio per la prima parte di un precampionato che proseguirà in Val d'Aosta. E ieri la società ha ufficializzato anche il programma delle amichevoli.

Si gioca

Si inizia con visite mediche e test atletici, giovedì i primi allenamenti, con doppie sedute tra campo e palestra. Il 21 (alle 20) prima amichevole stagionale, a Olbia con i bianchi, in palio il classico Trofeo Sardegna. Dopo il test in Gallura, un breve stacco e il 24 il Cagliari volerà in Val d'Aosta. Nel ritiro di Saint Vincent-Chatillon, i rossoblù di Ranieri rimarranno fino al 4, giocando tre amichevoli: il 26 contro la Roma Primavera (alle 20), il 29 contro la Juventus Next Gen (Serie C, alle 19) e il 2 agosto contro il Como (Serie B, alle 17). Dopo aver salutato la Val d'Aosta, il Cagliari andrà in Francia, per l'ultimo test prima del calcio vero, il 5 agosto contro il Brest (inizio ore 18), formazione che milita nella Ligue 1 francese. Poi sarà calcio vero, con l'esordio in Coppa Italia il 13 agosto (data e avversario ancora da confermare), ultima tappa prima del via in campionato, con la trasferta sul campo del Torino il 21 agosto (fischio d'inizio alle 18.30). (al.m.)

