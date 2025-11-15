I rossoblù ceramisti per un giorno 

È un legame profondo quello che unisce il Cagliari Calcio e Assemini. E dopo trent’anni dalla nascita del centro sportivo rossoblù, voluto dall’ex presidente Massimo Cellino, la connessione si è rinnovata con la visita di una ceramista, Doriana Usai, ai calciatori al termine di una seduta di allenamento.

Così, la “Club house” di “Asseminello” si è trasformata in un laboratorio artistico capitanato dalla “coach per un giorno” Doriana Usai. Sei giocatori della Prima squadra e dell’Under 20, Joseph Liteta, Andrea Cogoni, Luca Costa, Alessandro Di Pardo, Gennaro Borrelli e Juan Rodríguez, dopo aver indossato il grembiule, hanno posato le loro mani sull’umida terracotta, foggiando al tornio dei pezzi unici.

La coach

Severa nonostante la dolcezza che la contraddistingue, Usai è abituata a insegnare il suo antico mestiere che l’accompagna da quando era bambina. Nei suoi laboratori sono passati tanti principianti e lei li ha saputi accompagnare nella realizzazione dei manufatti. «È stato bellissimo sfruttare le mie competenze per far sì che l’artigianato artistico asseminese risplendesse di rosso e blu», ha commentato, orgogliosa, l’artigiana, «è un privilegio poter godere dei sorrisi che la mia arte regala. Una lampada in ceramica, mio donoal Cagliari Calcio: illuminerà le loro e le nostre avventure calcistiche».

Divertita dall’esperienza, promuove i suoi allievi che si sono comportati egregiamente anche al tornio: «Oltre a essere bravi in campo, si sono dimostrati diligenti e attenti ad apprendere tutte le nozioni».

In campo

L’incontro tra ceramista e calciatori è avvenuto nell’ambito della partnership con l’assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione: «I giocatori, incuriositi, hanno potuto dare spazio a creatività e vena artistica», hanno fatto sapere dal Cagliari. Sotto la guida sapiente di Usai i calciatori hanno appreso i primi rudimenti della lavorazione della ceramica: «I nostri ragazzi hanno sperimentato la realizzazione di opere personalizzate, come vasi e ciotole». In ciascuna di queste hanno inciso le loro iniziali e il numero della loro maglia. Dopo sono state dipinte e inserite in forno per la cottura finale: «La nostra società è impegnata al fianco della Regione per promuovere e valorizzare le produzioni artigianali, gli attrattori culturali e il patrimonio archeologico dell’Isola», ha raccontato Chiara Massidda, responsabile “Marketing & Internazionale” del Cagliari: «La ceramica - ha proseguito - è tra le eccellenze più rappresentative dell’artigianato artistico sardo. Contribuire alla sua promozione e alla trasmissione di questa arte significa custodire le nostre radici e al tempo stesso esportare la nostra identità oltre i confini dell’Isola».

Sugli spalti

Il primo a tifare per il Cagliari è proprio il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Mi fa davvero piacere aver notato tanto interesse da parte dei ragazzi verso l’arte caratteristica e identitaria della nostra cittadina che, insieme a Cagliari, ospita la prima squadra calcistica isolana dal 1995. Da allora sono cambiati allenatori, presidenti, giocatori, ma il nostro stretto legame col Cagliari Calcio è rimasto intatto, il rapporto con la società è ottimo e la nostra amministrazione è sempre pienamente disponibile. Ospitare gli allenamenti del Cagliari dà lustro alla nostra cittadina».

