I rossoblù battono la Juve e restano in corsa per i playoff 

Cagliari 2

Juventus 1

Cagliari (3-5-2) : Auseklis; Cogoni, Pintus, Franke; Grandu (31' st Arba), Marcolini (6' st Balde), Sulev (13' st Simonetta), Liteta, Langella; Achour (31' st Bolzan), Trepy (13' st Vinciguerra). In panchina Iliev, Collu, Ardau, Tronci, Costa, Marini. Allenatore Pisacane.

Juventus (4-2-3-1) : Radu; Ventre, Martinez, Verde, Pagnucco; Boufandar, Ripani; Biliboc (30' st Djahl), Caspita (40' st Lopez), Merola (30' st Finocchiaro); Pugno (18' st Vacca). In panchina Marcu, Montero, Grelaud, Sosna, Keutgen, Rizzo, Ngana. Allenatore Magnanelli.

Reti : 32' st Balde, 43' st Bolzan (rig.), 46' st Boufandar.

Arbitro : Di Loreto di Terni.

Note : ammoniti Franke, Simonetta, Vinciguerra, Merola. Recupero 1' pt e 5' st.

Si chiude una settimana perfetta per la Primavera del Cagliar: dopo la vittoria della Coppa Italia e i tre punti conquistati contro la Samp lo scorso weekend, batte la Juventus 2-1 e sale a quota 48 in classifica, al decimo posto, a -4 dall’ultimo utile per i playoff occupato al momento dal Verona (in campo, però, oggi alle 16 con l'Atalanta).

Il match, apertosi con il “pasillo de honor” per i rossoblù da parte dei giocatori della Juventus, si accende già al 2': Achour per Langella che prova il tiro-cross, angolo. Al 33' colpo di testa di Ventre, alto. Al 38' azione personale di Trepy, ma il 94 non è preciso. Al 40' Trepy gira col tacco un'ottima palla per Achour, fuori.

Al 32' della ripresa il risultato cambia: cross dalla destra di Arba, Radu respinge e Balde al volo segna un eurogol imbucando sotto la traversa. Un giro di lancette dopo Martinez commette un fallo in area su Bolzan e per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Sul dischetto lo stesso Bolzan che non sbaglia. Nel recupero i ragazzi di Magnanelli trovano la marcatura grazie al colpo di testa vincente di Boufandar, ma al triplice fischio è il Cagliari a festeggiare.

«Sono orgoglioso dei miei ragazzi, faccio loro i miei complimenti», ha detto Pisacane dopo la vittoria sui bianconeri. «L'aspetto mentale era il più complicato da gestire, ma vista la prestazione direi che ci sono riusciti alla grande». I playoff? «Guardiamo partita dopo partita».

