I rossoblù alla corte del Re Claudio Makoumbou tra i più utilizzati 

Oltre a Viola, mai impiegati solo i portieri Aresti e Lolic. Venticinque i giocatori utilizzati dal suo arrivo, cinque i sempre presenti. A partire dal portiere Radunovic e dal difensore centrale Dossena: sempre in campo dal primo all'ultimo minuto nelle dieci gare dell'Era Claudia. Quasi come Makoumbou, che solo contro l'Ascoli è uscito, a risultato già in cassaforte, lasciando i 5' finali al rientrante Deiola, unico rossoblù che potrebbe alternarsi al congolese nel ruolo di mediano davanti alla difesa. E sempre presente è anche Zappa, che non molla la presa della fascia destra, che si giochi a quattro o a cinque, e che ha trovato anche la gioia del suo primo gol in rossoblù. Dieci gettoni pure per Luvumbo, partendo sette volte nell'undici titolare. Subito dopo, ecco Lapadula, altro intoccabile di Ranieri, che al suo cannoniere ha rinunciato solo quando il Giudice sportivo lo ha fermato dopo il rosso di Bari. Per il resto nove presenze, tutte da titolare, con 759' in campo, sufficienti per segnare 6 gol. E nove presenze le ha messe insieme anche Kourfalidis (616'), che si è fermato solo per la botta che lo ha messo ko a Brescia.

Tra infortuni e squalifiche, dal suo arrivo Ranieri, ancora usando parole sue, «faccio il farmacista», gestendo un'emergenza continua. C'è chi, come il lungodegente Viola, non è mai sceso in campo e chi, come i capitani Pavoletti e Deiola, ha raggranellato pochi minuti, in attesa del recupero completo. Ranieri ama tutti e non smette di ricordarlo: «Anche se non l'ho costruita io, la squadra è la mia, la sento mia. Guai chi mi tocca i miei giocatori». Difesa a oltranza ribadita dopo i fischi del primo tempo con l'Ascoli: «Quei fischi mi hanno ferito. Io da solo non ce la faccio, ho bisogno della spinta della nostra gente».

Dai 900 minuti, più recuperi vari, degli stakanovisti Radunovic e Dossena, ai 5' che sembrano una rinascita per Deiola: Ranieri abbraccia tutti perché di tutti ha bisogno per regalare un sogno al Cagliar. Il suo regno, iniziato dieci partite fa, non lascia fuori nessuno, basta che tutti diano il 100%, anche perché «le vittorie sono merito soprattutto di chi gioca meno e che, quando viene chiamato, si fa trovare pronto».

La sua squadra

Gli intoccabili

I nuovi totem

Via via tutti gli altri, a partire da Azzi, titolare neanche 24 ore dopo aver firmato il contratto a gennaio, rimesso in ghiacciaia per due gare e ora nuovo favorito per il possesso della fascia sinistra dopo i fuochi d'artificio con l'Ascoli. E poi ci sono quei giocatori che, superati i rispettivi infortuni, sono entrati e non sono più usciti. Come Goldaniga e Mancosu, sei presenze di fila dopo il ritorno a disposizione. E sei presenze anche per Nandez, che spera di aver buttato via i suoi guai, e Rog, che invece gli infortuni non vogliono abbandonare. Sempre pronti alla chiamata Lella, Altare, Barreca (7 presenze), Millico (6), Obert, Capradossi e Prelec (5). Un contributo lo hanno dato poi Falco (2 presenze), i giovani Griger e Delpupo e il convalescente Di Pardo (per tutti pochi minuti).

