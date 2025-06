I rossoblù alla conquista dell’America 

Al via oggi contro l’Hoosier Army l’avventura del team scelto dal Cagliari e guidato da Fabio Pisacane per il The Soccer Tournament, torneo internazionale di calcio a 7 in programma a Cary, in North Carolina, al quale il club rossoblù partecipa per il secondo anno consecutivo.

Una buona ossatura della squadra è composta dalla Primavera, vincitrice quest’anno della Coppa Italia. C’è una rappresentanza anche della prima squadra, con il fantasista Viola in testa, Ciocci, Kingstone e Cavuoti (appena rientrato dal prestito alla Feralpisalò). A completare il roster rossoblù alcuni giovani calciatori provenienti dall’Academy cinese di Xiapu. «Una scelta, quest’ultima», ha spiegato in una nota la società, «fatta per valorizzare il lavoro realizzato dal club all’estero con il progetto Cagliari XPlay».

Sono in tutto 48 le squadre in gara, divise in 12 raggruppamenti da 4 ciascuno. Tra queste, il West Ham, il Villarreal, il Borussia Dortmund, il Club America, il Bournemouth e l’Atletico Madrid. Il Cagliari, unica formazione a rappresentare l’Italia, è stato inserito nel girone B. Oggi il debutto con un doppio match: alle 12.30 (orario locale) contro l’Hoosier Army e otto ore dopo contro il Cardinal Legacy. Domani la sfida col City Soccer FC (ore 19.30). Passano al turno successivo le prime 2 squadre di ogni girone, più le 8 migliori terze. (f.g.)

