I rossoblù a Firenze con Scuffet in porta? 

«Radunovic ha fatto un altro errore. Parlerò con lui e vedremo. Però è il nostro portiere. Abbiamo un secondo che è all’altezza. Adesso vedremo cosa si sente lui». Per la prima volta da quando è iniziato il campionato, Ranieri apre a un possibile cambio della guardia tra i pali citando - più o meno velatamente - Scuffet, che potrebbe essere, dunque, il portiere del Cagliari lunedì sera a Firenze. Riflessioni in corso ad Asseminello, per quanto le colpe per la sconfitta col Milan non siano solo del serbo.

Errori fatali

Lo stesso tecnico romano ha tenuto a precisarlo in conferenza stampa, subito dopo la gara, evidenziando gli atteggiamenti sbagliati della squadra nelle azioni decisive, oltre al valore del «campione» avversario. La respinta maldestra sul pareggio di Okafor e in parte anche l’errore sul secondo gol rossonero di Tomori hanno, però, un peso specifico. Hanno indubbiamente condizionato un match che, sino a quel momento, stava prendendo un’altra piega grazie alla fiondata di Luvumbo. Stesso copione quattro settimane fa a Bologna. E se il portiere non è certo il problema principale dei rossoblù in questo momento, è indubbiamente una situazione che non garantisce stabilità. E con quattro sconfitte e nove gol subiti in sei partite, va analizzata e valutata anch’essa, considerata poi l’alternativa in panchina.

Scuffet scalpita

Di fatto, un dualismo in porta esiste dal giorno in cui il Cagliari ha acquistato Scuffet, il predestinato che è dovuto, però, uscire due anni dall’Italia - tra Cipro e Romania - per ripulirsi la “fedina” dopo alcuni passaggi a vuoto. Aveva appena spento 17 candeline quando ha esordito in A nel 2013 con l’Udinese e ha collezionato in tutto quaranta presenze nella massima serie prima di trasferirsi all’Apoel e poi al Cluj (col quale ha avuto la possibilità di giocare in Conference League). «So bene quali sono le gerarchie, la società è stata molto chiara su questo. Ma cercherò di mettere in difficoltà il mister», aveva chiarito il portiere friulano il giorno della sua presentazione ad Asseminello, convinto di potersi riprendere la scena in patria a 27 anni, prima o poi. Nemmeno lui, però, si immaginava un avvio così complicato di Radunovic che sta alterando “paratesse” provvidenziali (quella su Lucca contro l’Udinese valeva il gol che i compagni non sono riusciti a segnare) a errori clamorosi come quelli commessi contro Bologna e Inter (decisivi).

Verso Firenze

Ranieri ha già preannunciato un confronto con il serbo e potrebbe appunto decidere di farlo riposare e puntare su Scuffet. Anche per pesare l’affidabilità del friulano che non ha ancora esordito, né in campionato né in Coppa Italia, e che, manco a dirlo, attende la sua chance per dimostrare quanto vale. Chance che potrebbe arrivare, dunque, lunedì al “Franchi” di Firenze contro una squadra che ha un’alta percentuale di tiri in porta e in una gara già cruciale per il Cagliari, fanalino di coda solitario con due soli punti. Guanti di rabbia. Guanti di sfida.

RIPRODUZIONE RISERVATA