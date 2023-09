I rossoblù a Bergamo domenica 24 

Per il Cagliari ora il programma è completo per quanto riguarda il resto del girone d'andata. La Lega Serie A ha reso noto il calendario con date e orari di tutte le partite dalla 5ª alla 19ª giornata. Della quarta – Cagliari-Udinese di domenica 17 alle 12.30, la prima di tre gare all'ora di pranzo nel 2023 e tutte in casa – si sapeva già da luglio scorso.

Il programma

Dopo Cagliari-Udinese, i rossoblù saranno ospiti dell'Atalanta domenica 24 alle 15, per poi giocare l'unico turno infrasettimanale della stagione in casa col Milan mercoledì 27 alle 18.30. Sarà l'ultima partita di settembre: il Cagliari tornerà poi in campo lunedì 2 ottobre alle 20.45 al Franchi con la Fiorentina, nella prima di due sfide da ex per Ranieri che domenica 8 alle 18 riceverà la Roma alla Domus.

Dopo la sosta di ottobre si riprende con Salernitana-Cagliari domenica 22 alle 15, poi Cagliari-Frosinone domenica 29 alle 12.30, Cagliari-Genoa domenica 5 novembre alle 15 e Juventus-Cagliari sabato 11 novembre alle 18. La gara dell'Allianz Stadium porta a un nuovo stop per le nazionali, l'ultimo del 2023, con la 13ª giornata che vede Cagliari-Monza domenica 26 novembre di nuovo alle 12.30. Il fitto mese di dicembre inizia sabato 2 dalla trasferta all'Olimpico con la Lazio (ore 18), quindi Cagliari-Sassuolo lunedì 11 alle 20.45 e la sempre sentitissima Napoli-Cagliari sabato 16 alle 18. Quest'anno si gioca anche a Natale e Capodanno: 17ª giornata con Verona-Cagliari sabato 23 dicembre alle 18, 18ª con Cagliari-Empoli sabato 30 alle 15. E i rossoblù avranno anche la gara inaugurale del 2024, a Lecce sabato 6 gennaio alle 15 per completare il girone d'andata. In Coppa Italia, invece, il Cagliari sarà di scena sul campo dell'Udinese mercoledì 1 novembre alle 21 per i sedicesimi di finale.

