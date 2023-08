I romanzi e i saggi, tutte le storie di Michela Murgia  

C’è sempre un altro lato da cui guardar le cose. Oltre il proprio, o il più comune. Finché lo si cerca si può comprendere la vita, che è complessità, e non piattezza. O meglio, relazione come amava dire Michela Murgia. È nelle differenze, nella variabilità, e non nella norma, che si muove la vita. Nei suoi romanzi, saggi, racconti, la scrittrice di Cabras, morta avantieri a 51 anni, l’ha incalzata per indagarla, offrendo ogni volta un altro sguardo: acuto, profondo, ironico. Lo ha fatto anche negli articoli, nei podcast, alla radio, sulle sue pagine social. Ha scritto fino all'ultimo giorno: il suo nuovo libro, atteso a breve per Rizzoli, sarà dedicato alla genitorialità e alla famiglia.

Gli esordi e i premi

I suoi libri, quasi tutti pubblicati da Einaudi, sono il lascito più incisivo, a cominciare dal bestseller “Accabadora“ (2009), che ricevette il Premio Campiello, Dessì e Mondello; fino all’ultimo, autobiografico, uscito a maggio per Mondadori, “Tre ciotole“, ancora in vetta alla classifiche dei libri di narrativa più venduti. L’elenco è lungo e inizia nel 2008 con due titoli: “Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede“ e, il più noto: “Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria“, in cui l’autrice racconta la sua esperienza nel call center di una multinazionale, denunciando, come farà altrove e a più riprese, la condizione di sfruttamento in cui versano i lavoratori precari. Alla sua storia si ispirò il film “Tutta la vita davanti“ di Paolo Virzì.L’anno successivo, Murgia sceglierà di trasporre in “Accabadora“ un’altra esperienza personale, quella di fill’e anima (a 18 anni fu affidata a una zia), e, nello stesso tempo, di evocare una figura controversa della oralità sarda: colei che poneva fine alle sofferenze di una persona praticando l’eutanasia. Una storia che la impose come scrittrice: oltre 250 mila copie furono vendute solo in Italia. Circa 20 traduzioni all’estero.

Romanzi e saggi

Dopo “L’incontro“ (2012), una storia di legami fraterni, la scrittrice ritorna a parlare di maternità in “Chirù” (2015). Stavolta è un maternage intellettuale, quello di un insegnante che ha vent’anni in più del proprio allievo maggiorenne. Un rapporto filiale che lei stessa ha coltivato con alcune persone, condividendone la cura con le madri biologiche. Nel segno di una famiglia cementata non dal legame di sangue, ma dalla comunanza dei valori. Una famiglia queer, come l’ha definita, precisando in “God save the queer” (2022), il suo penultimo libro, che la queerness non è da intendersi come bizzarria, eccentricità, bensì apertura alla diversità, a tutti i possibili modi in cui le relazioni umane si annodano. Perché, anche se l’uomo ha bisogno di categorie per raccapezzarsi nel disordine del mondo, il mondo le scardina tutte.

Fede e femminismo

Insegnante di religione (tra i vari mestieri che praticò), cresciuta nell’alveo dell’Azione Cattolica, credente, Murgia ha dedicato un libro a Maria di Nazareth, “Ave Mary“ (2001), anche stavolta interpretandone la vicenda da un altro lato. Per niente simbolo di obbedienza e umiltà, la madre di Gesù è una donna assertiva, che sceglie di portare avanti la gravidanza per sua volontà. Una come le altre di cui ha raccontato, insieme con Chiara Tagliaferri, nei libri (Mondadori 2019, 2021) e nei podcast (Storie libere) di “Morgana“, e anche in “L’inferno è una buona memoria“ (Marsilio, 2018). Femminista e abile comunicatrice, denunciò in maniera sistematica il linguaggio discriminatorio usato nei confronti delle donne. “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo più sentire“ (2021) è la risposta a uno spiacevole episodio personale, mentre “L’ho uccisa perché l’amavo (falso!)“, scritto con Loredana Lipperini per Laterza (2013), smaschera la narrazione subdola dei femminicidi da parte dei media. L’elenco non esaurisce i suoi numerosi testi. C’è un libro però, “Futuro interiore“ (2016), che pone le domande giuste con cui congedarsi dalla scrittrice: «Sapremmo dire chi siamo senza evocare sangue e suolo? La democrazia avrà spazio per la bellezza? Si può essere potenti insieme, anziché uno contro l’altro?»

RIPRODUZIONE RISERVATA