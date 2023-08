I romani come (o quasi) i Karamazov 

Un giallo ai tempi dei Romani all’interno di una famiglia che riecheggia i Karamazov di Dostoevskij, intrecciato con la Storia complessa di un impero diviso fra quattro imperatori. Il tutto ambientato nella placida penisola Sorrentina, nel 306 dopo Cristo. Un romanzo corposo e con diversi livelli di lettura “La morte delle sirene” (Mondadori) che la sua autrice Ben Pastor presenterà con la collaborazione di Stefania Divertito domani ad Alghero (21.10) in piazza Pino Piras. Uno degli appuntamenti più attesi del X Festival Dall’altra parte del mare quello con la scrittrice romana che si divide tra Italia e Usa dove ha preso la cittadinanza. I suoi romanzi sono tradotti in 15 paesi. Oltre a Elio Stanziano, storico, inviato imperiale di Galerio (uno dei quattro imperatori) e investigatore. La particolarità del sesto romanzo con Elio Sparziano è che ogni capitolo si apre con due citazioni del capolavoro di Dostoevskij.

Ben Pastor, quanto i tre fratelli del romanzo sono modellati sugli aspetti fisici e caratteriali dei Karamazov?

«Più o meno tutti. Demetrio è molto simile a Dimitri, molto passionale, poco riflessivo nel bene e nel male. Alessandro è Aleksei o Alyosha, il giovane religioso e quindi cristiano nel mio romanzo, ma nei Karamazov Alyosha è più solare, mentre il mio Alessandro più malmostoso e adolescenziale. Ivan diventa Giovanni e ho scelto di fargli fare l'avvocato perché più consono al periodo storico».

Il periodo è della Tetrarchia: quanto incidono i complessi giochi di potere e diplomazia?

«Il registro è duplice: c’è il grande crimine del desiderio dei giovani turchi come Costantino e Massenzio che vogliono prendere il posto dei padri, una specie di parricidio politico nella grande storia che è più spaventoso di quello reale e familiare ai danni di Pelagio Teodoro».

Se il personaggio è un po’ l’alter ego dello scrittore, in Ben Pastor c'è più Martin Bora (altro suo investigatore) o Elio Sparziano?

«Caratterialmente Bora, perché sono più riflessiva e introversa ma non ho le sue virtù come suonare il piano, mentre di Sparziano ho la spiritosaggine, quindi direi 70% Bora e 30% Sparziano».

C'è un altro periodo storico stimolante per creare un nuovo personaggio, magari femminile?

«Sta per uscire un nuovo romanzo per Mondadori ambientato nel XVII secolo a Milano dal titolo “La Fossa dei Lupi” dove ribalto l’idea di Alessandro Manzoni che rendeva antipatici gli spagnoli in omaggio agli austriaci. Per quanto riguarda il personaggio femminile ancora non c’è una protagonista».

Curioso che gli investigatori nell'antica Roma siano stati creati da scrittrici, come fatto pure da Danila Comastri Montanari con Publio Aurelio Stazio e Lindsey Davis con Marco Didio Falco.

«Notazione interessante, così come quella che non ci sono molti storici donne. Di fatto lo storico indaga quello sepolto sotto gli anni e l’archeologo quello sepolto sotto terra. Per quanto riguarda Danila Comastri Montanari non mi meraviglia, visto che veniamo da un contesto accademico simile e quindi abbiamo familiarità con la Storia in generale, anche se non avevo in mente la Danila mentre lavoravo a Sparziano, volevo semplicemente sfruttare come personaggio uno storico realmente esistito, autore della nota biografia sull’imperatore Adriano».

