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Sinnai.
09 luglio 2026 alle 01:06

I roghi si ripetono: è allarme 

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Un paio di incendi nell’arco di tre settimane, poi un ulteriore episodio due giorni fa. Tutti alla stessa ora, più o meno tra le 13 e le 14. Se due indizi non fanno una prova, tre quantomeno accrescono i dubbi che qualcosa di poco chiaro stia accadendo. È quanto sospettano i proprietari di un’abitazione che si trova all’ingresso di Sinnai, la famiglia Pinna Spada-Putzu, proprio al limite del confine urbano del Comune, a ridosso della strada che dal centro abitato conduce alla confinante Settimo San Pietro.

Da inizio giugno a due giorni fa hanno dovuto far fronte a una serie di roghi che hanno bruciato una lunga striscia di terreno confinante al loro; il fuoco è partito in un caso dalla parte frontale e negli altri due dal retro. La prima volta le fiamme hanno provocato danni agli arbusti che circondavano la recinzione metallica; nel secondo hanno incenerito tutto quel che hanno trovato sul loro cammino compresi piccoli alberi, un canneto (che ha fatto da ulteriore combustibile) e macchia mediterranea, poi sono entrate anche nel giardino della casa provocando gravi danni. Nella terza occasione il fuoco ha interessato un’area un poco più distante, adiacente comunque alla prima. In ogni occasione sono dovuti intervenire i soccorsi: a giugno vigili del fuoco e Protezione civile, con la “discesa in campo” degli stessi proprietari nella seconda occasione visto l’ingresso del rogo in casa; martedì scorso il Masise e Forestas, mentre gli inquilini buttavano acqua sul confine per evitare si ripetesse quanto accaduto in precedenza.

Insomma, tre roghi nella stessa zona in un arco di tempo molto ristretto. Solo una coincidenza?, si chiede chi vive nelle villette e nelle palazzine che danno su via Einstein, ultima strada del paese prima che comincino le campagne. Che dietro ci sia la mano umana non è certo, le verifiche di chi è intervenuto per spegnere il rogo e bonificare sono in corso; certo il ripetersi dell’allarme non lascia tranquilli. Ma nel caso si trattasse di iniziative dolose, cosa avrebbe spinto gli incendiari ad appiccare il fuoco? I terreni sono uno accanto all’altro e si estendono per una lunghezza pressoché identica ma sono non edificabili e, nell’ultimo periodo, neanche sono stati coltivati. Dunque, chi può avere interesse a incenerirli? Domande al momento senza risposta. Che però preoccupano i residenti.

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