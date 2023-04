«I roghi? Non ho visto, dormivo» 

La svolta, secondo Cipolla, è stato il blitz estivo dei carabinieri lo scorso anno, quando fu smantellato un racket da 200mila euro annui basato sui rifiuti di cui il piazzale dello zuccherificio è ancora stracolmo. «Ma io non c'entravo nulla», protesta, «addirittura ho i video che riprendono me e mia moglie mentre cerchiamo di pulire».

La giornata tipo del 45enne nomade è all'insegna dell'arte, quella dell'arrangiarsi: produce corrente facendo "ponte" tra un furgoncino che tiene acceso e altre batterie. Un altro furgone è diventato la camera da letto. Il bagno? «Mi arrangio come posso», spiega. Eppure non è stato sempre così e ricorda con nostalgia i tempi nella palazzina, da abusivo: «Avevo la mia famiglia e un tetto. I miei sette figli dormivano su un letto, come me e mia moglie Fatima. Ora sto la notte in un’auto: non l’avevo mai fatto in vita mia».

La sua casa ora è un furgoncino. Piazzato di fronte a quella palazzina dalla quale è stato sfrattato, lui insieme agli altri abusivi che avevano occupato l’ex zuccherificio. «Piacere Cipolla , mi chiamano tutti così, anche gli altri rom, anche se il mio vero nome è Muharem Ahmetovic. Mi hanno portato via i figli e mia moglie. Mi sento abbandonato come i cinque cani che vivono con me. Sono malato, ho il pacemaker, sono stato male anche di recente, non avere un tetto vero sopra la testa non mi aiuta».

Le palazzine sono state definitivamente sgomberate a marzo, quando con un'ordinanza, viste le «preoccupanti condizioni igienico sanitarie», erano state fatte andar via le ultime quattro famiglie. Nelle ultime settimane poi lo zuccherificio è stato preso di mira da almeno 4 attacchi incendiari ad opera di ignoti (le indagini dei carabinieri sono in corso). Dati alle fiamme furgoni, auto e altri rifiuti, anche potenzialmente pericolosi. Nelle immediate vicinanze c'era solo Ahmetovic che potenzialmente sarebbe potuto essere un testimone oculare: «Stavo dormendo, non ho visto nulla e non so perché dovrebbero incendiare queste cose».

Ma perché il 45enne rom non va via dalla zona? «Ho bisogno di una casa, vorrei di nuovo la mia famiglia», spiega osservando gli appartamenti murati dove fino a otto mesi fa viveva, «sono malato, ho avuto 12 infarti. Volevo rientrare nel mio appartamento, ma mi hanno detto che stavolta mi avrebbero denunciato. Gli altri hanno trovato sistemazione, io no. Sono pronto a lavorare, qualsiasi cosa, ma mi serve una casa. Credevo che me l'avrebbero trovata, invece nulla. Il sindaco mi aiuti».

Il primo cittadino Massimo Pinna al riguardo si era espresso già in precedenza: «Mai promesso case. Gli aiuti di cui si può beneficiare sono gli stessi che spettano agli altri cittadini, non di più. Non abbiamo case da dare, d'altronde anche le palazzine erano occupate».

