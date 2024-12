«I riti nella fede mediterranea» 

La Corsa degli scalzi a Cabras, s’Iscravamentu, la deposizione del Cristo dalla croce, i Gosos, S’Incontru: momenti di alta religiosità popolare sarda e del Mediterraneo. Non poteva trovare parole e immagini più vere e intense l’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba Roberto Carboni per appassionare gli intervenuti al convegno “Religiosità popolare nel Mediterraneo” concluso ieri ad Ajaccio alla presenza di Papa Francesco.

L’intervento

Padre Roberto nel salone dei convegni della città corsa ha mostrato il volto religioso dei sardi che lega tradizione e fede, spazi esteriori e momenti interiori. «La mia relazione – spiega Padre Roberto – è legata alla mia esperienza di vescovo al servizio di due diocesi con 130 parrocchie che esprimono la loro fede anche attraverso la pietà popolare. Per rendere chiaro ai partecipanti ho descritto questo sentire anche attraverso le immagini, in particolare la “Corsa degli scalzi” che si tiene a Cabras ogni inizio di settembre. Circa mille uomini a piedi scalzi, tutti con una clamide bianca che corrono per sette chilometri portando in spalla il simulacro del Salvatore. Immaginavo che avrebbe suscitato interesse nel pubblico presente in sala ma non a tal punto, tanto la Corsa è apparsa originale e partecipata religiosamente». La relazione di Padre Roberto ha toccato diversi punti. «La religiosità popolare è sentita in tutta Italia e in particolare al Sud e nelle Isole. Da noi forse più di altre parti – riprende il capo della Chiesa oristansese – si manifesta attraverso canti, gesti, preghiere. In maniera molto semplice ma sentita, partecipata con fede e devozione. Alla Corsa degli Scalzi prendono parte anziani, giovani e giovanissimi che pregano, si segnano, chiedono la benedizione del sacerdote».

I canti in lingua sarda

Nel suo intervento l’arcivescovo di Oristano ha sottolineato la parte importante che hanno i canti in lingua sarda. «La cui massima espressione – ha ricordato ai partecipanti – sono i Gosos, le lodi al Santo, il Deus ti salve Maria e tante altre tutte molto belle. Il pericolo è che il folk anziché esaltare finisca per offuscare la parte religiosa. Ho trattato anche questo aspetto sostenendo che di per sé non è negativo a condizione che sia guidato da parte dei sacerdoti ma anche dei laici. Riscoprire la parte tradizionale nelle sue forme più genuine non può che essere positivo. Nella prima parte della mia relazione ho sottolineato le influenze bizantine e spagnole sulla religiosità popolare in Sardegna, influenze che poi si sono valorizzate e aggiornate non tanto nei modi ma nella formazione in particolare delle Confraternite». Settimana Santa, iscravamentu dove i confratelli sono attori religiosi. «Le Confraternite sono depositarie di tante tradizioni che oggi possono trovare completamento attraverso opere di pietà verso i sofferenti, le persone che necessitano di aiuto». Preghiera del cuore che diventa azione. «Certo così l’ho definita, Papa Francesco ha chiamato la pietà popolare “sistema immunitario della Chiesa”. Il Papa è molto sensibile a questo tema per averlo vissuto e praticato nella sua Argentina».

L’Isola

Un incontro con tanta Sardegna, l’arcivescovo della Chiesa Arborense messaggero delle manifestazioni religiose più tradizionali, quindi Pastore e promoter della sua terra. «Pastore, solo pastore che fedele alla missione che il Papa mi ha affidato, tutti i giorni mi sforzo di valorizzare il cammino di fede, ascoltando con attenzione le comunità in tutte le sue manifestazioni e tra queste quelle popolari. Se poi aiuto a far conoscere la fede popolare della Sardegna aggiungo qualcosa in più».

