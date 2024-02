I riti di febbraio animano le piazze 

Due giorni nel centro storico quartuccese in cui sacro e profano si fondono rievocando le antiche usanze popolari in onore di San Biagio. Si inizia stasera alle 17 nella chiesa di San Giorgio con la Candelora, la ricorrenza cristiana che prevede la benedizione di ceri e candele: un rito che simboleggia la luce e l’uscita dalle tenebre e quindi dall’inverno, un passaggio molto importante soprattutto tra contadini e allevatori. Dopo la processione e la messa nella piccola chiesa di San Biagio, che si affaccia proprio in piazza San Giorgio, verrà acceso e benedetto il fuoco.

I riti

«Un piccolo simbolo per ricordare l’avvenimento della Grazia», spiega Don Elvio Puddu, da poco parroco a Quartucciu ha deciso di rispolverare le vecchie tradizioni locali legate ai Santi e alla Chiesa, «il fuoco per una serie di motivi, diciamo tecnici, per anni non è stato acceso, ma ho trovato giusto con i parrocchiani riproporlo. Questa ricorrenza ci introduce alla festa in onore di San Biagio».

Il santo è, infatti, il protettore di tutti i mali della gola, da qui la tradizione cristiana di benedire, con due ceri incrociati, la gola dei fedeli. Don Elvio lo farà dopo la messa del mattino e dopo quella della sera. «Poi come da tradizione verranno distribuiti il pane e i dolci tipici, i piricchittus».

Nel frattempo domani la Pro Loco, a DoMusArT, cucinerà quaranta chilogrammi di fave per la cosiddetta La Favata de Sa Candelora, un’usanza antica a molto sentita dai quartuccesi più anziani.

La storia

«Io la conosco fin da bambina ricordo quando mia mamma a casa preparava le fave», afferma Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco. «La favata, forse per la coincidenza delle date, viene collegata a su fogadoni di San Biagio, ma prima erano due eventi ben distinti. Ovviamente non ci sarà il falò grande come si faceva nel passato, non ci sono gli spazi e sono cambiate anche le norme di sicurezza».

Un richiamo dunque alle usanze trasmesse dai nonni, che, oggi, lasciano una flebile traccia nei ricordi di chi le ha vissute e così anche le fave, per non dimenticare le tradizioni, vengono preparate secondo l’antica ricetta.

Si mettono in ammollo, nell’acqua tiepida, due giorni prima della festa e, mescolate almeno una volta al giorno. La sera della distribuzione vengono bollite in un grande pentolone, poi vanno condite con l’aglio e la parte più grassa del maiale. Un piatto povero e semplice che viene accompagnato da una fetta di pane abbrustolito e un bicchiere di vino Piricciolu.

«Quaranta chilogrammi di fave sono tanti, inizieremo a cucinarle domani mattina. Da una parte prepariamo la carne e dall’altra le fave, solo poco prima di servirle vengono mescolate insieme. Dobbiamo tenere vive le nostre tradizioni e non farle morire, tramandarle e raccontarle ai nostri nipoti», aggiunge Loi.

Una festa che gode del Patrocinio del Comune e della collaborazione della macelleria “Ruggeri” che ha offerto la carne di maiale. Mentre l’associazione “Su Beranu”, invitata dall’assessorato alla cultura, allieterà la serata con balli e canti della tradizione sarda.

