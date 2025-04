I riti della Passione in scena nell’uliveto di S’Ortu Mannu 

Tentazioni, fede vacillante, fragilità umana, libero arbitrio ma anche concetti ugualmente immortali e di stretta attualità quali le atrocità della guerra e la condizione ancora non paritaria delle donne: ha commosso il pubblico la pièce teatrale “Passio Christi, il tradimento di Cristo nell’orto degli ulivi”, spettacolo scritto e diretto da Gianluca Medas e messo in scena nell’uliveto de s’Ortu Mannu dalla compagnia Figli d’arte Medas.

Lo spettacolo era l’evento clou del ricco programma di appuntamenti e pièce teatrali della Settimana Santa massargese. «Così come l’orto degli ulivi di Gerusalemme - dice la sindaca Debora Porrà - il nostro uliveto si apre al mondo e non funge solo da cornice ad eventi meravigliosi come questo ma ne diventa protagonista e portatore di contenuti». I testi inediti di Medas hanno permesso di far brillare, a l’ombra de sa Reina nell’uliveto, il talento di un cast che vedeva nel ruolo di Gesù un intenso Francesco Civile, Marta Proietti Orzella nei panni del Satana che tenta Giuda, impersonato da Luigi Pusceddu. Convincenti anche le prove di Chiara Porcu (voce narrante de sa Reina) e della Madonna addolorata Simonetta Piras. Ieri spettacolo teatrale anche per la “Lavanda dei piedi” mentre oggi andrà in scena (14.30, casa Fenu) “La Morte di Cristo” e sabato (20.30, casa Fenu) “Il pianto di Maria”. Alle 10 per Pasqua si terrà lo spettacolo de s’Incontru accompagnato dal tenore Murales di Orgosolo. (s. f.)

