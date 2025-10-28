I risvegli nell’anziano un fattore di rischio 

Quanto influisce il sonno in età geriatrica?

L’età rappresenta il fattore fisiologico che influenza il sonno. Globalmente l’anziano sano dorme meno del giovane adulto. Il problema clinico dei disturbi del sonno nell’anziano è rappresentato da risvegli notturni frequenti, che sono un fattore di rischio per decadimento cognitivo, demenza e malattie cardiovascolari. Questi disturbi del sonno traggono spesso giovamento dall’adozione di misure comportamentali adeguate e da alcuni interventi farmacologici. L’utilizzo della melatonina è un trattamento vicino alla fisiologia. L’igiene del sonno suggerisce di coricarsi la sera e alzarsi al mattino in orari regolari, evitare sonnellini diurni e bevande serali a base di caffeina.