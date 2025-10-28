VaiOnline
Geriatria
29 ottobre 2025 alle 00:19

I risvegli nell’anziano un fattore di rischio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quanto influisce il sonno in età geriatrica?

L’età rappresenta il fattore fisiologico che influenza il sonno. Globalmente l’anziano sano dorme meno del giovane adulto. Il problema clinico dei disturbi del sonno nell’anziano è rappresentato da risvegli notturni frequenti, che sono un fattore di rischio per decadimento cognitivo, demenza e malattie cardiovascolari. Questi disturbi del sonno traggono spesso giovamento dall’adozione di misure comportamentali adeguate e da alcuni interventi farmacologici. L’utilizzo della melatonina è un trattamento vicino alla fisiologia. L’igiene del sonno suggerisce di coricarsi la sera e alzarsi al mattino in orari regolari, evitare sonnellini diurni e bevande serali a base di caffeina.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  