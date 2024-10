I ristori già nella manovrina Laconi: «Ora più prevenzione» 

I ristori sono sacrosanti, ma è arrivato il momento di agire anche seguendo la logica della prevenzione. Su questo doppio binario si sta organizzando la macchina della Regione dopo l’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi il sud Sardegna. Martedì 5 novembre farà il suo ingresso in Aula la variazione di bilancio da oltre mezzo miliardo di euro. Di sicuro, la Giunta presenterà un emendamento per stanziare risorse a copertura dei danni subiti dalle aziende agricole. «Come Protezione civile abbiamo subito chiesto ai sindaci di mandarci la stima dei danni in modo da mettere in campo subito, già in variazione, i fondi per i ristori», ha spiegato l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi. Ancora non si conosce l’ammontare esatto, che dovrebbe aggirarsi attorno ai cinque milioni di euro. Per la presidente della Regione Alessandra Todde, «il maltempo ha messo in ginocchio intere comunità, colpendo duramente le aziende nell’area industriale di San Gavino, nel Medio Campidano, nel Sulcis Iglesiente, nell’Oristanese, causando gravi danni agli allevatori e agli agricoltori. A questo si aggiunge l’angoscia per l’escursionista ancora disperso all’oasi del Cervo a Monte Arcosu. Vogliamo intervenire con urgenza stanziando nella variazione una prima somma per coprire i danni immediati, programmando anche interventi a medio e lungo termine per migliorare la connessione tra bacini e dighe».

«Mitigare i rischi»

Di prevenzione ha parlato in particolare l’assessora Rosanna Laconi: «Dobbiamo imparare a mitigare i fatti determinati dal cambiamento climatico, siamo stati i primi a fare un atto di pianificazione importante che si chiama “Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico”, ora dobbiamo passare dalla teoria alla pratica». Quindi, la politica deve andare oltre il ristoro e passare «alla logica della prevenzione attraverso una buona pianificazione». Questo significa, sulla base del rischio idrogeologico nei vari territori, «investire in modo massivo sui progetti per mitigare i rischi». Per esempio, «bisogna adattare la tipologia di edilizia in funzione dei cambiamenti climatici». Un ruolo importante per combattere gli effetti del cambiamento climatico avrà «la riorganizzazione della protezione civile in ambiti territoriali». In pratica, ogni area geografica con un Comune capofila avrà un centro operativo d’ambito. Le centrali saranno presidiate h 24, «questo farà sì che si sviluppi una cultura di protezione civile di dimensione anche locale». Inoltre, «i singoli ambiti saranno dotati degli strumenti per intervenire sugli eventi: sul posto ci saranno mezzi e persone formate per intervenire sulle emergenze».

Segnalazioni

Sul fronte alluvione lavora anche l’assessorato all’Agricoltura. Il titolare Gian Franco Satta ha già informato aziende e Comuni interessati che «è possibile presentare le segnalazioni tramite il portale dedicato attivato dall’Agenzia Laore». Per la precisione, «gli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano subito un danno, devono segnalarlo al servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali dell’Agenzia Laore Sardegna». Dovranno farlo entro dieci giorni dalla conclusione della calamità. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA