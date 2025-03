I ristoratori alla guerra delle recensioni 

Venditori di menzogne, vendette di clienti delusi o rivali sleali. La giungla delle recensioni false colpisce anche i ristoratori di Cagliari. Il fenomeno delle “ fake” è talmente diffuso che la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) lancia l’allarme: «Una minaccia per il 90 per cento dei locali cagliaritani». Il mercato del falso offre varie opportunità. «È possibile acquistare pacchetti da 100 recensioni, in grado di bypassare facilmente i controlli delle piattaforme online», afferma Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

