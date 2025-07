I ristoranti si “mangiano” i negozi 

Il segno meno c’è. Leggero, a -2,5%, «quasi fisiologico», sottolinea Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio di Cagliari e Oristano. Ma è da qui che si può attualizzare la camaleonticità del tessuto imprenditoriale cittadino, dove la ristorazione la fa da padrone insieme all’avanzata di donne, giovani e stranieri alla guida delle attività. Un universo fluido, come la società, i gusti, le mode e i trend. Se poi si leggono i dati più antropologicamente, i segni della gentrificazione si ritrovano tutti. Ma questa è un’altra storia ancora.

Sguardo d’insieme

A Cagliari – e sono i numeri dell’ente camerale aggiornati al 31 marzo 2025 – si contano 24.957 imprese registrate, di cui 20.236 attive. Tra 2024 e 2025 le cessazioni (274) hanno superato le nuove iniziative (245). Resta il fatto che le donne hanno preso a distinguersi per operatività, con il cappello messo sul 22% delle aziende totali. Due ogni dieci. Gli stranieri sono al 9,8%, i giovani 5,2%. Il commercio, sul macro dato sull’imprenditoria locale, pesa il 28,55%, pari a 7.126 aziende registrate, di cui 6.494 attive, con le chiusure (81) ancora in numero maggiore rispetto alle iscrizioni (35). «Parliamo – prosegue Erriu – di un’eterogeneità che conferma i servizi e più in generale il terziario come settore trainante per l’economia di Cagliari, per di più con la caratterizzazione al femminile».

L’elemento nuovo

All’interno del commercio si trova pure l’altro fenomeno che tipicizza il tessuto produttivo della città: un’attività si tre vende cibo. La ristorazione raccoglie infatti 2.449 imprese, pari a 34,36% del totale. «È l’offerta più strettamente legata al turismo che, insieme agli alimenti, mette sul mercato gli altri servizi a supporto delle vacanze», spiega ancora il segretario generale. Per le statistiche firmate dalla Camera di commercio, è un blocco unico con le proposte culturali: 3.516 aziende in totale, includendo 453 alloggi non extra alberghieri, 399 agenzie di viaggio e noleggio, 136 imprese di trasporto e le 79 che fanno attività ricreative. «Uno spazio economico che si caratterizza per il forte turn over – osserva Erriu –, denotando grande capacità di adattamento al mercato ma anche frequenti cambi di gestione».

I profili

Ecco infine le ditte individuali del commercio, altro versante che permette di analizzare i cambiamenti sociali utilizzando la lente economica. Quando si tratta di rischiare, le donne sono ancora protagoniste: è loro il 29,3% delle imprese formate da una singola persona. Sono al femminile tre aziende ogni dieci. Importanti pure i numeri che riguardano stranieri e giovani, le cui aziende individuali valgono rispettivamente il 14,8% e l’11,2% del totale». Erriu, sempre con lo sguardo lungo su Cagliari turistica, chiude così: «Oggi la città è una meta per tutte le tasche. Ma l’offerta si sta qualificando verso l’alto, attraverso l’aumento di strutture a quattro e cinque stelle. Una delle sfide di oggi per domani riguarderà anche la decisione del target su quale posizionarsi. A ruota si livelleranno le attività commerciali».

