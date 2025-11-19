I ristoranti dell’Isola Una nuova stella brilla a Baja Sardinia 

Sono cinque i ristoranti stellati Michelin per il 2026 in Sardegna: i confermati Il Fuoco Sacro, Gusto by Sadler, Fradis Minoris, Confusion e il nuovo ingresso Capogiro. Che ha ottenuto la sua prima stella nella Guida Michelin appena pubblicata, portando il totale a cinque, con tre conferme e una new entry rispetto all’anno precedente.

Ma vediamo nel dettaglio i ristoranti. Confusion, guidato da Italo Bassi, è situato a Porto Cervo ed è caratterizzato da una cucina creativa. Fradis Minoris, a Pula, sulla laguna di Nora, con lo chef Francesco Stara, offre una cucina sarda e ha anche vinto la Stella Verde per la sostenibilità. Gusto by Sadler è a San Teodoro e propone una cucina moderna. Il Fuoco Sacro a San Pantaleo, è guidato dallo chef Luigi Bergeretto e supervisionato da Enrico Bartolini. E poi, a ottenere la sua prima stella nel corso della cerimonia che si è tenuta al Teatro Regio di Parma, è stato il ristorante Capogiro, che si trova all'interno del resort a 5 stelle 7Pines di Baja Sardinia. Ai fornelli lo chef campano Pasquale D’Ambrosio.

Nella Guida stellata compaiono anche due chef sardi che però non lavorano nell’Isola: Claudio Melis che lavora a Merano e Marco Marras a Cavalon Veronese.

