I rischi dell’emergenza caldo, decolla un progetto pilota 

Un progetto pilota per affrontare le ondate di calore: Orosei è destinataria di un finanziamento per un programma in corso di definizione con cui nel futuro si cercheranno di gestire gli eventi di caldo estremo sempre più frequenti e intensi. La proposta vincitrice è stata illustrata ieri mattina nei locali della Finanza Vetza alla presenza della sindaca Elisa Farris e delle autorità competenti, che hanno presentato le fasi e le attività che verranno attivate con un percorso di coprogettazione.

L’accento è stato posto sul processo di partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, volto a costruire consapevolezza all’interno della comunità, individuare le vulnerabilità specifiche del territorio, e strutturare una strategia ad hoc con alternative percorribili di adattamento climatico. La tutela della salute e del benessere della popolazione nel proprio territorio saranno al centro della programmazione e della riflessione collettiva che si svilupperà nei prossimi mesi.

Per concretizzare questo progetto pilota il Comune sarà supportato da un gruppo di lavoro formato dallo staff del Servizio Svasi (Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi) della Regione cui si deve la Sracc (Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici), e dal contributo multidisciplinare dei professionisti che hanno ideato la proposta vincitrice.

