«I rischi dei sintomi non trattati» 

«Le rickettsie sono un gruppo particolare di batteri che comprende numerose specie intracellulari obbligate, suddivise in almeno 5 gruppi principali», spiega Aldo Manzin, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’Università di Cagliari: «La loro circolazione nell'ambiente dipende dalla presenza di vettori ematofagi e dei loro ospiti. Le specie di Rickettsia possono essere sia patogene che non patogene per l'uomo e per gli animali domestici e selvatici. Le rickettsie, trasmesse principalmente dalle zecche, hanno una diffusione a livello mondiale, favorita dai cambiamenti climatici, dalle alterazioni ambientali causate dall'uomo e dal processo mediante il quale alcune specie animali o vegetali si adattano a vivere in stretta associazione con l'uomo e i suoi ambienti. Pertanto, è estremamente importante monitorare gli ambienti naturali e urbani, e studiare i movimenti dei potenziali vettori e serbatoi».

«La rickettsiosi tradizionalmente più diffusa in Europa», va avanti Manzin, «è la Febbre bottonosa del Mediterraneo, trasmessa all’uomo dalle zecche dure, che prediligono ospiti come i cani, ma possono infestare anche altri animali domestici e selvatici (conigli, lepri, ovini, caprini e bovini). Non è documentata la trasmissione interumana. Questa specie di rickettsia è la più diffusa e rilevante anche in Sardegna, dove sono state isolate sia nei vettori che negli animali; in particolare, R. felis rappresenta una specie emergente, trasmessa dalle pulci dei gatti (e dei cani), ed è responsabile di una malattia febbrile sistemica».«I sintomi dell'infezione possono essere lievi e aspecifici (malessere generale, dolori muscolari e mal di testa, febbre o brividi) e associarsi, inoltre», specifica il professore, «alla comparsa di eruzioni cutanee o di una piccola lesione (escara) nel punto del morso. Se non trattata, possono però verificarsi complicazioni gravi, problemi al cuore, ai polmoni, al sistema nervoso centrale, fino all'insufficienza multiorgano e alla morte».«La diagnosi», tira le somme lo specialista, «si basa sul sospetto clinico e, se possibile, sul rilievo della zecca e/o del suo morso, su test di laboratorio per la ricerca di anticorpi specifici e, in alcuni casi, sulla ricerca dell'agente infettivo da campioni biologici quali sangue o cute nella persona infetta e, quando rilevata, dalla zecca stessa. Il trattamento si basa sulla somministrazione di antibiotici specifici. Non sono disponibili vaccini».