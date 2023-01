I Ris nell’auto della scomparsa 

La macchina di Rosa Bechere usata per portare la pensionata dalla sua abitazione sino alla vecchia casa di via Aretino e poi, l’ultimo viaggio della donna, la traversata di un breve tratto di mare su un barca. Il corpo della presunta vittima di un delitto per poche centinaia di euro sarebbe stato gettato in acqua non molto lontano dal lungomare di via Redipuglia. I Carabinieri del Ris ora lavorano sull’auto della pensionata scomparsa a fine novembre e su un chiattino che era nella disponibilità degli indagati, Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni. Gli investigatori nella tarda serata di giovedì hanno sequestrato auto e barca, l’obiettivo è quello di individuare il profilo genetico della vittima soprattutto in eventuali reperti biologici che vengono cercati dentro la barca di Beccu. Il chiattino era ormeggiato poco lontano dalla casa di via Aretino, utilizzata per qualche tempo dagli indagati. Dopo le attività di ieri è ancora più chiara la tesi degli investigatori. Rosa Bechere è stata portata in auto, la sua, sino a via Aretino e quindi, stordita dai farmaci, caricata di peso sulla barca usata per farla sparire in mare. Una ricostruzione, va puntualizzato subito, che deve essere ancora provata.

«Speriamo che sia viva»

La pressione della Procura su Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni sta aumentando di giorno in giorno. I magistrati ritengono la coppia responsabile della sparizione (quindi dell’omicidio) di Rosa Bechere, ma gli elementi che hanno in mano (coperti dal riserbo più assoluto) non sarebbero sufficienti neanche per una richiesta di misura cautelare. Quindi la polizia giudiziaria lavora febbrilmente per mettere la coppia con le spalle al muro e portare Beccu e la compagna a una confessione. I due indagati, però, appaiono determinatissimi e respingono, anche con indignazione, le accuse. Nell’interrogatorio di giovedì mattina, in realtà un monologo di Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni, la coppia ha spiegato di non conoscere la ragione della sparizione della pensionata. Al pm è stato detto: «Noi speriamo che sia viva». La difesa avrebbe anche segnalato che il movente economico non regge. Perché il soldi che, secondo la Procura, sono alla base del presunto delitto, non erano stati accreditati al momento della presunta soppressione della vittima.

Nessuna traccia di Rosa

Ieri il difensore di Beccu e Meloni, il penalista Giampaolo Murrighile, è tornato con i Carabinieri nella casa di via Aretino. Sono stati prelevati altri oggetti, come è successo nel corso di tutti i sopralluoghi. In particolare, soprammobili e gadget di porcellana e metallo, quasi tutti a forma di gatto. La sensazione è che i Carabinieri stiano cercando un oggetto con il quale è stata colpita la vittima. Inoltre, sempre ieri mattina, i sub della Guardia Costiera (un nucleo arrivato a Olbia da Cagliari) si sono immersi davanti alla passeggiata di via Redipuglia per una nuova ricognizione che ha dato esito negativo. La Procura di Tempio, a questo punto, attende l’esito delle analisi sui reperti biologici prelevati a Olbia e Monti nelle case utilizzate da Beccu e Meloni e i risultati degli accertamenti sulla barca e sull’auto sequestrate.