I Ris nella tenuta di Ragnedda 

Nuovo sopralluogo dei Carabinieri a Conca Entosa e nuovi accertamenti sui vestiti di Cinzia Pinna ed Emanuele Ragnedda. Le indagini sul delitto di Conca Entosa, coordinate dalla pm Noemi Mancini, sono entrate nella fase finale, i militari del Ris hanno effettuato un’importante ispezione dentro la casa dove, nella notte tra l’11 e il 12 settembre dell’anno scorso, Cinzia Pinna è stata uccisa con tre colpi di pistola alla testa. Stando a indiscrezioni, il personale dell’Arma nei giorni scorsi è ritornato nella casa di campagna di Ragnedda. È stato completato un ulteriore approfondimento che riguarda le dichiarazioni rese dall’uomo e soprattutto la ricostruzione sulla quale, dal carcere Ragnedda insiste, ossia la sua reazione (seppure assolutamente spropositata) a un’aggressione da parte della giovane di Castelsardo. I Carabinieri hanno acquisito elementi che completano il quadro dei risultati già all’esame della Procura.

Macchiati di sangue

Sempre nei giorni scorsi sono iniziati gli accertamenti sui vestiti di Cinzia Pinna e di Emanuele Ragnedda, gli indumenti sequestrati dopo l’arresto dell’imprenditore di Arzachena. Su una maglia di Ragnedda ci sarebbero delle chiazze di sangue, è importante stabilire se si tratta di tracce ematiche con il profilo genetico dell’uomo. Ragnedda insiste dal carcere con la ricostruzione dell’aggressione e dice di essere stato ferito da Cinzia Pinna, che lo avrebbe colpito alla bocca con un coltello da cucina. Se il sangue trovato sul pavimento e sulla maglia è dell’indagato troverebbero conferma le sue dichiarazioni. I Carabinieri del Ris avrebbero anche l’incarico di effettuare la prova dello stub sugli indumenti, per verificare la presenza di residui di polvere da sparo. Gli investigatori stanno lavorando per indicare alla pm la distanza dalla quale Ragnedda ha sparato contro la vittima. La pm Noemi Mancini attende gli esiti dell’autopsia, sarebbero imminenti le conclusioni del collegio dei consulenti (il medico legale Salvatore Lorenzoni, l’entomologa forense Valentina Bugelli e il tossicologo forense Silvio Chericoni).

La tempistica

Gli esiti di tutti gli accertamenti disposti dalla pm Mancini potrebbero essere trasmessi alla Procura di Tempio nell’arco di poche settimane. Entro l’estate è probabile la conclusione dell’inchiesta.

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