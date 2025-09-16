I Ris di Cagliari: un solo assassino 

Pavia. Non emerge un secondo assassino dalla consulenza che il comandante dei Ris di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti, ha depositato in Procura per la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Trecento pagine che ricostruiscono nei dettagli, grazie alle più moderne tecnologie, la scena e la dinamica del crimine commesso il 13 agosto 2007, per il quale l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, sta scontando una condanna definitiva a 16 anni mentre Andrea Sempio è indagato nel nuovo, parallelo filone di approfondimenti.

La seconda consulenza

I carabinieri hanno trascorso tutto lo scorso 9 giugno nella villetta di Garlasco, dove ancora oggi vivono i genitori di Chiara, per realizzare una ricostruzione in 3D la scena del crimine, anche con l’ausilio dei droni. E per analizzare nel dettaglio la disposizione e le caratteristiche delle macchie di sangue attraverso la “Bloodstain pattern analysis” (Bpa). Un lavoro complesso e accurato, che non avrebbe evidenziato la presenza di una seconda persona, ipotizzata invece dalla Procura di Pavia, che indaga Sempio - amico del fratello di Chiara - per omicidio in concorso con altri. La consulenza non stravolgerebbe dunque l’ipotesi investigativa iniziale, ovvero che l’assassino fosse solo. A questa consulenza dovrà essere affiancata ora quella della dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di stabilire l’arma del delitto e accertare se l’omicidio sia opera di una o più persone. Le due consulenze saranno poi affiancate per avere un quadro completo. Rimangono le analisi affidate alla Polizia scientifica sulle impronte trovate sulla spazzatura repertata la mattina del delitto: i consulenti ne hanno trovate otto, parziali. Sei sono sul sacchettino con dentro i cereali e due invece sul sacchetto con dentro la spazzatura.

RIPRODUZIONE RISERVATA