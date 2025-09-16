VaiOnline
Giallo di Garlasco
17 settembre 2025 alle 00:25

I Ris di Cagliari: un solo assassino 

Omicidio di Chiara Poggi, consegnato il rapporto dopo la ricostruzione in 3D 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pavia. Non emerge un secondo assassino dalla consulenza che il comandante dei Ris di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti, ha depositato in Procura per la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Trecento pagine che ricostruiscono nei dettagli, grazie alle più moderne tecnologie, la scena e la dinamica del crimine commesso il 13 agosto 2007, per il quale l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, sta scontando una condanna definitiva a 16 anni mentre Andrea Sempio è indagato nel nuovo, parallelo filone di approfondimenti.

La seconda consulenza

I carabinieri hanno trascorso tutto lo scorso 9 giugno nella villetta di Garlasco, dove ancora oggi vivono i genitori di Chiara, per realizzare una ricostruzione in 3D la scena del crimine, anche con l’ausilio dei droni. E per analizzare nel dettaglio la disposizione e le caratteristiche delle macchie di sangue attraverso la “Bloodstain pattern analysis” (Bpa). Un lavoro complesso e accurato, che non avrebbe evidenziato la presenza di una seconda persona, ipotizzata invece dalla Procura di Pavia, che indaga Sempio - amico del fratello di Chiara - per omicidio in concorso con altri. La consulenza non stravolgerebbe dunque l’ipotesi investigativa iniziale, ovvero che l’assassino fosse solo. A questa consulenza dovrà essere affiancata ora quella della dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di stabilire l’arma del delitto e accertare se l’omicidio sia opera di una o più persone. Le due consulenze saranno poi affiancate per avere un quadro completo. Rimangono le analisi affidate alla Polizia scientifica sulle impronte trovate sulla spazzatura repertata la mattina del delitto: i consulenti ne hanno trovate otto, parziali. Sei sono sul sacchettino con dentro i cereali e due invece sul sacchetto con dentro la spazzatura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 