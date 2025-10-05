I Ris a Conca Entosa: punti da chiarire 

Un nuovo sovralluogo nella casa del delitto per mettere a punto le cose che ancora non tornano. Soprattutto per capire se subito dopo aver ucciso Cinzia Pinna con tre colpi di pistola alla testa Emanuele Ragnedda abbia davvero fatto tutto da solo. I carabinieri dei Ris torneranno quindi mercoledì a Conca Entosa per alcuni accertamenti. Il primo riguarda il divano, pare fosse molto pesante, e bisognerà verificare se sia trasportabile agevolmente da una sola persona. Un particolare importante soprattutto per la posizione dei due indagati per favoreggiamento, Luca Franciosi e Rosa Maria Elvo. Non è escluso che dopo quello di mercoledì si svolga in tempi brevi un altro sovralluogo, alla presenza di Emanuele Ragnedda. Ancora, a quanto pare, non c’è traccia dei pantaloni di Cinzia Pinna, che a suo dire si sarebbero sfilati durante il trascinamento del corpo, e che avrebbe conservato a casa. Ed è ancora irrisolta la questione del coltello che, sempre secondo la testimonianza di Ragnedda, Cinzia avrebbe impugnato.

Un altro capitolo riguarda i tabulati telefonici che vengono passati al setaccio in queste ore. Emanuele Ragnedda avrebbe detto a più persone di avere un problema ma non è chiaro quanto ne abbia reso esplicita la gravità. Si sta ricostruendo anche la rete di persone che rifornivano l’imprenditore arzachenese di cocaina, prima e dopo il delitto, e che anche quella sera potrebbero aver procurato la droga che Ragnedda avrebbe offerto a Cinzia Pinna, già in evidente stato di malessere. (c.d.r.)

