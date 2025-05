«I rioni popolari restano sporchi» 

I quartieri non sono tutti uguali davanti ai cumuli di rifiuti abbandonati per strada. Lo afferma la consigliera comunale Stefania Loi, di Fratelli d’Italia, secondo la quale il Municipio si muove subito se c’è un abbandono di rifiuti in via Giardini, a Villanova, ma non ma non è altrettanto rapido nell’intervento se lo stesso problema si verifica nel rione di case popolari del Cep. Lo scrive, la consigliera di destra, in un’interrogazione urgente presentata al Consiglio comunale. «Due pesi e due misure», polemizza Loi, dopo aver appreso di due vicende la cui gestione sarebbe andata del tutto diversamente l’una dall’altra.

Nel centro storico

Nel rione storico era stata segnalata la presenza di immondizia sparsa per terra, abbandonata dai soliti maleducati che non rispettano le regole e che, con ogni probabilità, sono evasori della Tari, il tributo per la nettezza urbana. «Giustamente», commenta la consigliera di Fratelli d’Italia, «per il caso di via Giardini sono stati subito mobilitati l’assessora all’Ecologia urbana e la Polizia locale, con un intervento tempestivo riportato anche dai mezzi d’informazione». Ma non è andata nello stesso modo, tiene a sottolineare la consigliera di Fratelli d’Italia, per un’analoga richiesta d’intervento delle squadre di netturbini per i rifiuti abbandonati in via Talete, nel quartiere Cep, dove «i cittadini continuano ad attendere da mesi una risposta concreta» che, evidentemente, tarda ad arrivare.

Il primo “appello”

Loi sottolinea che un’altra consigliera, Roberta Sulis, di Forza Italia, aveva già presentato un’interrogazione il 2 maggio, denunciando una grave situazione di degrado e rischio igienico-sanitario vicino alla scuola primaria di via Flavio Gioia, dove un passaggio pedonale è invaso da rifiuti, odori orribili e ratti. «Nonostante le rassicurazioni ricevutea, nessun intervento risolutivo è stato messo in atto, pertanto ho trasmesso una nuova interrogazione urgente, sollecitando un’azione immediata per la rimozione dei rifiuti, la bonifica dell’area e l’adozione di misure stabili di controllo».

Rioni

Loi ribadisce che «non possiamo accettare che a Cagliari esistano quartieri di serie A e quartieri di serie B, dove la risposta delle istituzioni varia a seconda della zona o della visibilità mediatica.

