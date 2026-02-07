«I rioni periferici cercano risposte su casa e servizi» 

Uno delle critiche più pungenti avanzate ieri dal centrodestra in Consiglio comunale riguarda Servizi sociali, casa e periferie. A esporre le criticità Roberto Mura «Su questi argomenti non si scherza. Registriamo costantemente ritardi nei pagamenti della legge 162 e del Reddito di inclusione sociale (Reis). Le periferie continuano a essere dimenticate: Sant’Elia, Pirri, Is Mirrionis attendono risposte su casa, servizi, spazi pubblici. Nessuna politica concreta su natalità, famiglie, welfare minimo. Le pari opportunità restano uno slogan, non una priorità amministrativa».

Sule tema replica Marta Mereu, del Pd. «Spiace sentire ancora parlare di quartieri “periferici”: per noi sono centro nevralgico di Cagliari. La visione dell’amministrazione è quella di avvicinare la città a questi quartieri, ricucendo servizi, spazi e opportunità. A Sant’Elia, grazie al lavoro con Area, sono finalmente partiti interventi attesi da anni. A Is Mirrionis aprirà a breve l’hangar, uno spazio di servizi, socialità e cultura restituito alla comunità. Sono quartieri che pagano anni di assenza di politiche abitative e sociali strutturate: per questo è stato avviato un lavoro trasversale su casa, servizi, spazi pubblici e inclusione, con risposte non immediate ma solide e durature». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA