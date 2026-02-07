VaiOnline
Il punto.
08 febbraio 2026 alle 00:13

«I rioni periferici cercano risposte su casa e servizi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uno delle critiche più pungenti avanzate ieri dal centrodestra in Consiglio comunale riguarda Servizi sociali, casa e periferie. A esporre le criticità Roberto Mura «Su questi argomenti non si scherza. Registriamo costantemente ritardi nei pagamenti della legge 162 e del Reddito di inclusione sociale (Reis). Le periferie continuano a essere dimenticate: Sant’Elia, Pirri, Is Mirrionis attendono risposte su casa, servizi, spazi pubblici. Nessuna politica concreta su natalità, famiglie, welfare minimo. Le pari opportunità restano uno slogan, non una priorità amministrativa».

Sule tema replica Marta Mereu, del Pd. «Spiace sentire ancora parlare di quartieri “periferici”: per noi sono centro nevralgico di Cagliari. La visione dell’amministrazione è quella di avvicinare la città a questi quartieri, ricucendo servizi, spazi e opportunità. A Sant’Elia, grazie al lavoro con Area, sono finalmente partiti interventi attesi da anni. A Is Mirrionis aprirà a breve l’hangar, uno spazio di servizi, socialità e cultura restituito alla comunità. Sono quartieri che pagano anni di assenza di politiche abitative e sociali strutturate: per questo è stato avviato un lavoro trasversale su casa, servizi, spazi pubblici e inclusione, con risposte non immediate ma solide e durature». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 