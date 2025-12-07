VaiOnline
Dopo gara.
08 dicembre 2025 alle 00:47

I rimpianti di Greco: questa partita potevamo vincerla 

«Qualche mese fa questa gara magari la perdevi», dice a fine intervista Antonino Musso. Chissà che non sia il segnale di qualcosa che cambia anche sul piano del risultato. Su quello delle prestazioni la Torres cresce. L'attaccante rossoblù dice: «Il primo passo è creare le occasioni e lo stiamo facendo, il secondo passo è fare gol e io stesso potevo chiuderla con la seconda occasione, ma sono fiducioso perché stiamo lavorando bene».

Si è sbloccato

Una rete comunque Musso l'ha segnata. La aspettava da ben nove giornate. «Per me è motivo d'orgoglio aiutare la squadra. Questa rete la dedico ai miei compagni, perché abbiamo attraversato un momento pesante, ma siamo qui, stiamo lottando, abbiamo creato una gran mole di gioco e diverse occasioni. La strada è quella giusta. L'importante è non cercare spiegazioni razionali al fatto che non si sia vinto, devi farti scivolare addosso qualche episodio storto e pensare da vincente».

Parla il mister

Il tecnico Alfonso Greco lo dice subito in sala stampa: «Sono incavolato perché non abbiamo vinto dopo una partita straordinaria, creando non so quante occasioni da gol, anche se ci complichiamo la vita da soli, vedi l’errore. Abbiamo avuto cinque minuti di sbandamento ma poi ci siamo ripresi, abbiamo reagito. Ho visto qualità e intensità, il pubblico ha trascinato la squadra perché vedeva che i ragazzi lottavano. C'era una sola squadra in campo».

E infatti a fine gara sono stati applausi convinti da parte del pubblico. «C’era la possibilità di vincerla questa partita ma bisogna andare oltre, dobbiamo sfruttare le occasioni, ma giocando così ci riusciremo. Stiamo lavorando per cercare di attaccare con più uomini possibile e sfruttare l'ampiezza, stiamo facendo un lavoro tecnico, tattico e fisico per migliorare l'intensità. Sono convinto che basti la scintilla di una vittoria per accendere la squadra e possiamo fare anche un filotto di successi».

Di classe la risposta sulla condotta degli avversari con la compiacenza dell'arbitro. «Diciamo – conclude Alfonso Greco – che per essere una squadra giovane loro sono abbastanza furbi».

