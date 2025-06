i rimpianti dell’Esperia 

loreto pesaro 66

esperia cagliari 61

Italservice Pesaro : Delfino 15, Cevolini ne, Lucchetti ne, Battisti 2, Cipriani 3, Mattioli ne, Ugolini, Tognacci 18, Santucci 6, Aglio 11, Boglia 2, Gulini 9. All. Ceccarelli

Confelici Carni Cagliari : N. Manca, Cabriolu 3, D’Elia ne, Giordano 27, Potì 4, Thiam 4, Picciau 3, Locci 5, Maresca 3, Bartolozzi 12, Pili ne, Sanna. Allenatore F. Manca

Parziali : 14-15; 23-37; 42-50



Una sconfitta che brucia, perché sembrava tutto apparecchiato per iniziare col piede giusto. Invece, al PalaMegabox di Pesaro, Gara 1 della finale promozione di B Interregionale si è trasformata in un’occasione persa per la Confelici Cagliari, battuta 66-61 dall’Italservice dopo aver comandato per larghi tratti dell’incontro.

I rossoblù di coach Federico Manca hanno accarezzato il colpaccio, andando sul +14 all’intervallo lungo, sospinti da un Marco Giordano da 27 punti e mille soluzioni. Ma nel momento decisivo, quando il parquet ha iniziato a scottare e Pesaro ha alzato l’intensità difensiva, è mancata la lucidità: il parziale di 24-11 nell’ultimo quarto ha ribaltato tutto e consegnato il primo punto della serie ai marchigiani. Ora la strada si fa in salita: giovedì alle 20 a Monte Mixi l’Esperia non potrà sbagliare, per evitare che la serie si chiuda e per guadagnare la “bella” in trasferta.

Cenni di cronaca

L’Esperia recupera Potì dopo l’infortunio alla caviglia e approccia con personalità, chiudendo avanti il primo quarto (15-14). Nel secondo periodo, dopo un passaggio a vuoto, coach Manca chiama timeout e i rossoblù reagiscono con decisione: perentorio break di 13-0 che gira l’inerzia e +14 alla pausa lunga.

Al rientro la gara cambia: la Confelici tiene botta con lucidità, respingendo i tentativi avversari grazie a un Giordano ispirato e capace di creare vantaggi. Ma l’Italservice cresce di intensità e, con Delfino protagonista, torna in scia fino al -8 al 30’. Nell’ultimo quarto i padroni di casa completano la rimonta, approfittando anche di alcune palle perse e dell’uscita per falli di Thiam. Aglio in contropiede firma il -2 a sei minuti dalla fine, poi la difesa marchigiana alza il muro. La Confelici segna appena 3 punti in cinque minuti e Giordano, stavolta, non riesce a invertire il trend. Tognacci colpisce con due canestri pesanti: l’Esperia va al tappeto e si ritrova sotto nella serie.



